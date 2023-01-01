당일 거래 -- USDT당 1개의 스크래치 기회를 얻을 수 있으며, 하루 최대 --회로 제한됩니다.
이벤트 규칙
이벤트에 참여하려면 이 페이지의 등록하기 버튼을 클릭해야 하며, 보상을 받으려면 만 17세 이상이어야 합니다.
수수료가 0보다 큰 선물 거래량만 집계됩니다(USDCUSDT와 같은 스테이블코인 선물은 제외). 모든 거래 통계는 UTC+8 시간대를 기준으로 합니다.
이 이벤트에 등록한 사용자는 같은 기간 동안 M-Day 이벤트의 보상을 받을 수 없습니다.
참가자는 필요한 거래량에 도달하면 해당 추첨 코드를 자동으로 받게 됩니다. 코드당 추첨 기회가 한 번 주어지며, 추첨 기간 동안 언제든지 누적하여 사용할 수 있습니다. 모든 보상은 한정 기간 동안 선착순으로 제공됩니다.
일일 스크래치/주간 룰렛 체험금 보상은 당첨 즉시 실시간으로 지급되며, 늦어도 24시간 이내에 지급됩니다. 체험금 보상은 7일 동안 유효합니다. 사용하기 전에 사용 규칙을 주의 깊게 읽어주세요. 자세한 내용은 여기에서 확인할 수 있습니다.
실물 보상은 공식 가격을 기준으로 동등한 USDT 에어드랍으로 전환됩니다. 이벤트가 지연, 취소, 연기 또는 기타 사유로 인해 취소되는 경우, MEXC는 재량에 따라 상품을 조정하고 당첨자에게 동일하거나 더 큰 가치의 대체 상품을 제공할 수 있는 권리를 보유합니다.
본 이벤트는 언급된 타사 브랜드 또는 회사와 제휴, 보증 또는 연관되어 있지 않습니다. 제품 또는 상표에 대한 모든 언급은 설명 목적으로만 사용되며 어떠한 파트너십이나 협업을 의미하지 않습니다.
MEXC는 이벤트 종료일인 2025년 7월 4일 21:00:00 (KST) 이후에 생성된 첫 번째 비트코인 블록 해시값의 마지막 5자리를 최종 대상의 당첨 번호로 사용할 예정입니다. 자세한 내용은 Blockchain.com에서 확인할 수 있습니다.
10,000 USDT 이상의 가치가 있는 최고의 대상은 고급 KYC 인증을 완료한 사용자만 받을 수 있습니다. 당첨자가 7일 이내에 인증을 완료하지 못하면 당첨 자격이 취소되며, 보상은 다음 자격을 갖춘 사용자에게 전달됩니다. 자격을 갖춘 모든 사용자가 이미 보상을 수령한 경우, 남은 경품은 보유한 복권 코드 수에 따라 다른 사용자에게 참여 보상으로 분배됩니다.
10,000 USDT 이상의 최고의 대상을 수상한 사용자는 고급 KYC 인증을 완료한 후, 텔레그램을 통해 @Mika_MEXC 또는 @Annie_MEXC로 연락하여 보상을 수령해야 합니다. 골드바 경품의 경우, 수상자는 시상식에 참여하고 공식적으로 지정된 국가/지역에서 포토 세션, 인터뷰 및 기타 소셜 미디어 프로모션에 협조해야 하며 (특정 기준에 따라 플랫폼에서 여행 경비 상환), 350,000 USDT 에어드랍 보상 전액을 수령할 수 있습니다. 당첨자가 프로모션에 참여하지 않더라도 소셜 미디어에 공유하고 최소 30일 동안 유지하면, 골드바 경품은 175,000 USDT 에어드랍 보상으로 조정됩니다. 구체적인 시상식 일정 및 보상 내역은 당첨자에게 별도로 안내될 예정입니다.
소셜 미디어 프로모션에는 다음 사항이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다:
미디어 인터뷰 참여: 거래 경험, 복권 추첨 경험 등 이벤트와 관련된 개인적인 경험을 공유합니다.
경품 사진 또는 영상 게시: 경품이 포함된 개인 사진 또는 영상을 게시합니다.
홍보 글 포스팅: 이벤트 세부 정보, 당첨 소감, 상품 전시 등을 포함한 자세한 홍보 글을 작성하고 지정된 해시태그와 주제(예: "#MEXC골드바")를 사용하여 일반적으로 사용되는 소셜 미디어 플랫폼에 홍보합니다.
공식 홍보 콘텐츠 재게시: MEXC에서 게시한 공식 이벤트 자료 및 당첨자 발표를 공유합니다.
MEXC는 사용자 개인정보 보호를 위해 최선을 다하고 있습니다. 모든 개인정보는 이벤트의 조직과 실행을 위해서만 사용되며, 사용자 동의 없이 제3자에게 공개되지 않습니다.
모든 참여 사용자는 MEXC 서비스 약관을 엄격히 준수해야 합니다. MEXC는 이벤트 기간 동안 추가 보상 획득을 위한 대량 계정 등록 및 불법, 사기 또는 유해한 목적과 관련된 기타 활동을 포함하여 부정직하거나 악의적인 활동을 하는 참가자의 자격을 박탈할 수 있는 권리를 보유합니다.
MEXC는 본 이벤트에 대한 최종 해석 권한을 보유합니다. 질문이 있으시면 고객 서비스 팀으로 문의하시기 바랍니다.
이벤트가 시작되면 모든 국가/지역의 사용자가 등록하고 참여할 수 있습니다.
복권 코드는 마지막 자리부터 당첨 번호와 일치하는 방식으로 확인됩니다. 연속적으로 일치하는 숫자가 가장 많은 사용자는 100온스 골드바 대상을 받게 됩니다. 또한 동일한 사용자는 복권 번호 일치 여부에 따라 여러 개의 상품을 받을 수 있습니다.
면책 조항
마켓 메이커 계정 및 기관 서브 계정은 본 이벤트에 참여할 수 없습니다.
세탁 거래, 시장 조작, 다계정 운영, 자전 거래 등 부정 행위에 연루된 것으로 밝혀진 참가자는 자격이 박탈됩니다.
동일한 거래 전략으로 판정된 참가자는 자격이 박탈됩니다.
분당 높은 빈도로 주문 및 취소가 확인된 참가자는 자격이 박탈됩니다.
동일한 IP 주소로 여러 계정이 등록된 경우, 해당 계정의 사용자 자격이 박탈됩니다.
MEXC는 거래, 자금, 조직적 행동의 위험 등 위에서 언급한 정보를 포함하되 이에 국한되지 않는 이벤트 규칙에 대한 최종 해석 권한을 보유합니다.