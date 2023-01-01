이벤트 규칙

1. 본 이벤트는 MEXC로부터 공식 이벤트 이메일 또는 기타 알림을 받은 특별 초대 사용자만을 참여할 수 있습니다.

2. 선물 계정 순입금은 최소 2일 동안 이벤트 조건을 충족해야 합니다. 선물 계정의 유효 입금액 = 이벤트 기간 동안의 입금액 - 이벤트 기간 동안의 출금액

3. 하루에 지정된 선물 거래량을 완료하면 체크인이 성공적으로 완료된 것으로 간주됩니다. 당일 체크인 완료 후, 다음날 체크인을 업데이트할 수 있으며, 계속 체크인할 수 있습니다. 업데이트는 UTC+8 표준 시간대에 따라 갱신됩니다. 여러 날 연속으로 체크인하면 연속 체크인 일수가 누적됩니다. 보상은 이벤트 기간 동안 누적된 가장 높은 연속 체크인 일수에 따라 분배되며, 중복해서 받을 수 없습니다.

4. 거래 인센티브 보상은 이벤트 기간 동안 거래 수수료 0보다 큰 선물 거래량을 기준으로 계산됩니다. 거래 암호화폐에는 제한이 없으며, 귀하가 받을 수 있는 가장 높은 티어에 따라 보상이 분배됩니다.

5. 이벤트 보상은 이벤트 종료 후 영업일 기준 3일 이내에 선물 계정에 체험금 형태로 지급됩니다. 체험금의 유효기간은 7일입니다.

6. MEXC는 이벤트 기간 동안 불법적이거나 악의적인 행위를 하는 참가자의 자격을 박탈할 권리를 보유합니다. 이러한 행위에는 추가 체험금을 받기 위한 계정 대량 등록 및 악의적인 대량 스팸 또는 부정 행위와 같은 불법, 사기 또는 유해한 목적과 관련된 기타 모든 행위가 포함됩니다.

7. MEXC는 언제든지 이벤트나 규칙을 수정할 권리를 보유합니다. 조정이 이루어지더라도 별도로 공지되지 않습니다.

8. 본 이벤트에 대한 최종 해석 권한은 MEXC가 보유합니다. 질문이 있으시면 고객 서비스로 문의하시기 바랍니다.