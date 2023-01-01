countdown-icon이벤트 종료 카운트다운
참가자 0

  • 이벤트 시작

    1970-01-01 08:00

  • 이벤트 종료

    1970-01-01 08:00

  • 보상 분배

    이벤트 종료 후 영업일 기준 10일

  • 첫 선물 거래를 완료하지 않은 사용자만 이 이벤트에 등록할 수 있습니다.

모든 박스에서 크리스마스 마법을 풀어보세요!

0 포인트를 모을 때마다 놀라운 보상이 담긴 크리스마스 박스를 잠금 해제할 수 있는 기회가 주어집니다!

lottery-result-coin
나의 포인트--
          신규 사용자 성장 챌린지
          크리스마스 리더보드
          매일, 매주, 풍성한 포인트!
          이벤트 기간 동안 지정된 미션을 완료하고 포인트를 획득하세요!
          0포인트
          이벤트 등록하기
          0포인트
          등록 후 7일 이내에 ≥ 0 USDT를 입금하세요
          0포인트
          첫 선물 거래를 완료하세요
          주간 미션

          이번 주 선물 거래 일수

          - -

          이번 주 선물 거래량

          - -

          이번 주 예상 포인트

          - -

          마지막 업데이트: -- 매주, 완료한 주간 미션 중 가장 높은 포인트 보상만 자동으로 지급됩니다.

          이용 약관

          1. 사용자는 이벤트에 등록해야 보상을 받을 수 있습니다.

          2. 온체인, 법정화폐, P2P 입금만 계산에 포함됩니다.

          3. 수수료가 0보다 큰 선물 거래량만 집계됩니다(USDC/USDT와 같은 스테이블코인 선물은 제외). 모든 거래 통계는 UTC+8 시간대를 기준으로 합니다.

          4. 서브 계정, 마켓 메이커 및 기관 계정은 참여할 수 없습니다.

          5. 보상은 이벤트 종료 후 영업일 기준 10일 이내에 검토 및 배포됩니다. 실물 보상의 경우, 고객 서비스 팀에서 당첨자에게 직접 연락하여 배송을 준비합니다.

          6. 체험금 사용 전 선물 체험금 지침을 참고하시기 바랍니다.

          7. 참가자는 서비스 약관을 엄격히 준수해야 합니다. MEXC는 이벤트 기간 동안 세탁 거래, 대량 계정 등록, 자전거래 또는 시세 조작이 의심되는 사용자의 자격을 박탈할 수 있는 권리를 보유합니다.

          8. MEXC는 사전 통지 없이 본 이벤트의 약관을 변경할 수 있는 권리를 보유합니다.

          9. 본 이벤트에 대한 최종 해석 권한은 MEXC가 보유합니다. 문의 사항이 있으시면 고객 서비스 팀에 문의하시기 바랍니다.

          footer