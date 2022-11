MEAN

"MeanFi는 Mean Protocol을 기반으로 하는 자체 관리, 무허가 및 무신뢰 web3 뱅킹 애플리케이션이며 전 세계 사람들과 기업의 일상적인 뱅킹 및 소매 투자 뱅킹 워크플로를 용이하게 합니다. MeanFi는 프로덕션 web3 앱이며 개발자가 Mean Protocol을 활용하는 앱을 구축하기 위한 출발점으로 사용할 수 있는 Mean Protocol 스마트 계약의 참조 구현입니다."