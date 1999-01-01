GVNR

GVNR은 비트코인을 DeFi에 안전하게 도입하여 휴면 유동성을 확보합니다. 사용자는 래핑이나 브릿징을 통해 신뢰를 희생하거나 과세 대상 이벤트를 발생시키지 않고도 네이티브 $BTC를 담보로 제공할 수 있으며, 이를 통해 크로스체인 혁신의 원동력으로서의 잠재력을 발휘합니다.

심볼GVNR

순위No.

시가총액$0.00

완전히 희석된 시가총액$0.00

시장 점유율%

거래량/시가총액 (24시간)0

유통 공급량7,200,000

최대 공급량0

총 공급량20,000,000

유통률%

발행일--

자산이 처음 발행된 가격--

사상 최고가,

최저가,

퍼블릭 블록체인ETH

소개GVNR은 비트코인을 DeFi에 안전하게 도입하여 휴면 유동성을 확보합니다. 사용자는 래핑이나 브릿징을 통해 신뢰를 희생하거나 과세 대상 이벤트를 발생시키지 않고도 네이티브 $BTC를 담보로 제공할 수 있으며, 이를 통해 크로스체인 혁신의 원동력으로서의 잠재력을 발휘합니다.

섹터

SNS

etfindex:mc_etfindex_source면책 조항: 에서 제공한 데이터는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.