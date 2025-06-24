DMC

DeLorean Labs는 상징적인 DeLorean Motor Company(DMC)의 공식 Web3 사업부로, 혁신적인 기술과 디지털 기술에 집중하며 상징적인 과거와 무한한 미래가 융합된 모습을 보여줍니다. DeLorean은 업계 최초의 온체인 차량 예약, 마켓플레이스 및 분석 시스템인 DeLorean 프로토콜을 활용한 세계 최초의 토큰화된 전기차를 선보이며 혁신의 전통을 이어가고 있습니다. 이 프로토콜은 소비자에게 자동차를 디지털 방식으로 구매, 거래, 인증 및 추적할 수 있는 원활하고 투명한 생태계를 제공하도록 설계되었습니다. DeLorean은 차량 소유권, 유지 관리, 사용 데이터 및 주행 통계에 대한 검증되고 변경 불가능한 확인을 업계에 제공할 것입니다. 이를 통해 탁월한 정확성과 신뢰성으로 차량 성능 분석을 추적할 수 있습니다. DeLorean 생태계의 핵심에는 문화적 중요성, 유용성, 그리고 상징적인 Web2 브랜드의 지원을 결합한 토큰인 $DMC가 있습니다.

심볼DMC

순위No.1124

시가총액$0.00

완전히 희석된 시가총액$0.00

시장 점유율%

거래량/시가총액 (24시간)0.18%

유통 공급량3,801,628,242

최대 공급량12,800,000,000

총 공급량12,800,000,000

유통률0.297%

발행일--

자산이 처음 발행된 가격--

사상 최고가0.011717061970039477,2025-06-24

최저가0.00289674478767603,2025-09-30

퍼블릭 블록체인SUI

