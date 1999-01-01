BLUM

Blum은 스트리밍 기능과 AI 에이전트를 갖춘 런치패드, 통합 봇이 탑재된 트레이딩 터미널, 무기한 거래, AI 기반의 트레이딩 전략 아레나 등 온체인 트레이딩을 위한 멀티체인 툴 생태계를 구축하고 있습니다. 창립 이후 불과 1년 만에 Blum은 Binance MVB 프로그램의 일원으로 시작하여 24만 개 이상의 토큰이 생성되고 40만 명 이상의 트레이더가 참여한 밈코인 중심의 런치패드를 출시하기까지 성장했습니다. 또한 자체 트레이딩 봇을 출시하여 생태계를 더욱 확장했습니다.

심볼BLUM

순위No.

시가총액$0.00

완전히 희석된 시가총액$0.00

시장 점유율%

거래량/시가총액 (24시간)0

유통 공급량--

최대 공급량0

총 공급량1,000,000,000

유통률%

발행일--

자산이 처음 발행된 가격--

사상 최고가,

최저가,

퍼블릭 블록체인TONCOIN

섹터

SNS

