1R0R

R0AR는 R0ARverse 전반에 동력을 공급하는 유틸리티 토큰으로, R0AR 탈중앙화 금융 생태계 내 다양한 기회를 여는 열쇠입니다. R0AR는 ERC-20 기반 토큰으로, DeFi 생태계 내에서 여러 기능을 수행합니다. 거버넌스 토큰으로서 플랫폼의 미래를 결정하는 데 발언권을 제공하며, R0AR 플랫폼과 포털, 스테이킹 보상, 이자 농사 등 다양한 독점 기능에 대한 접근 권한을 부여합니다. 플랫폼에서 스테이킹, 이자 농사, 거래를 하거나, 탈중앙화 자율조직에 참여해 의견을 내고, NFT 마켓플레이스를 둘러보는 모든 순간에 R0AR는 그 중심에 있습니다.

심볼1R0R

순위No.5870

시가총액$0.00

완전히 희석된 시가총액$0.00

시장 점유율%

거래량/시가총액 (24시간)0

유통 공급량--

최대 공급량10,000,000,000

총 공급량1,000,000,000,010

유통률%

발행일--

자산이 처음 발행된 가격--

사상 최고가0.05359728874422925,2025-03-08

최저가0.003689277531738991,2025-04-16

퍼블릭 블록체인ETH

소개R0AR는 R0ARverse 전반에 동력을 공급하는 유틸리티 토큰으로, R0AR 탈중앙화 금융 생태계 내 다양한 기회를 여는 열쇠입니다. R0AR는 ERC-20 기반 토큰으로, DeFi 생태계 내에서 여러 기능을 수행합니다. 거버넌스 토큰으로서 플랫폼의 미래를 결정하는 데 발언권을 제공하며, R0AR 플랫폼과 포털, 스테이킹 보상, 이자 농사 등 다양한 독점 기능에 대한 접근 권한을 부여합니다. 플랫폼에서 스테이킹, 이자 농사, 거래를 하거나, 탈중앙화 자율조직에 참여해 의견을 내고, NFT 마켓플레이스를 둘러보는 모든 순간에 R0AR는 그 중심에 있습니다.

섹터

SNS

etfindex:mc_etfindex_source면책 조항: cmc에서 제공한 데이터는 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.