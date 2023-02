암호화폐는 구매하고 싶은데 어떻게 해야할지 모르시겠나요? 걱정 마세요! MEXC에서는 다양한 방법으로 암호화폐를 구매하실 수 있습니다. MEXC에서 언제든지 HI (HI)을(를) 가장 낮은 수수료로 안전하게 구매할 수 있습니다. MEXC Exchange와 MEXC 앱에서 HI (HI) 구매 방법을 알아 보세요.

1 웹사이트나 앱으로 MEXC Crypto Exchange 무료 계정을 만들어 HI을(를) 구매하세요 MEXC 계정으로 암호화폐를 가장 편리하게 구매할 수 있습니다. HI (HI)을(를) 구매하기 전에 계정을 개설해야 하며 KYC 인증을 통과해야 합니다. MEXC 앱 으로 계정 만들기

이메일 로 MEXC 웹사이트 계정 만들기

휴대폰 번호 로 MEXC 웹사이트 계정 만들기

2 HI (HI) 암호화폐 구매 방법을 선택하세요 MEXC 웹사이트 탐색의 왼쪽 상단에 있는 "암호화페 구매" 링크를 클릭하면 해당 지역에서 사용 가능한 방법이 표시됩니다 원활한 거래를 위해 USDT 등의 스테이블 코인을 먼저 구매한 다음, 해당 코인으로 현물 시장에서 HI (HI)을 구매할 수 있습니다 1. 신용/직불카드 구매 신규 사용자가 HI (HI)을(를) 구매하기 가장 편리한 방법입니다. Visa와 MasterCard를 모두 사용할 수 있습니다. 2. P2P/OTC 거래 MEXC의 P2P 서비스를 이용하여 다른 사용자에게서 바로 HI (HI)을(를) 구매해 보세요. MEXC에서 최고의 서비스를 경험하실 수 있습니다. 모든 주문과 거래는 에스크로와 MEXC가 보호합니다. C. 글로벌 은행 송금 SWIFT, Wire, PIX 및 ACH로 USD를 수수료 없이 즉시 입금하고 현물 거래로HI을(를) 구매하세요. D. 제3자 결제 MEXC에서 Simplex, Banxa, Mercuryo 등 다양한 결제 서비스를 이용하실 수 있습니다. HI 구매에 최적화된 현물 거래를 경험해 보세요.