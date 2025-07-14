True Base Army (TBA)
Жалпы жүлде қоры
26,315,790TBA
26,315,79026,315,790TBATBA
Жалпы салынған
-- MX
Жалпы жарамды салынған мөлшер
-- MX
  • MX салу басталатын уақыт

    2025-07-14 13:00

  • MX Міндеттеме аяқталады

    2025-07-15 12:50
  • Эйрдроп токендері
    2025-07-15 13:00 - 2025-07-15 14:00
  • Листинг уақыты
    2025-07-15 15:00
1. MX салу критерийлері
Снэпшот мәліметтері

2025-10-09 09:02 дейін
Менің жалпы әлдеқашан жарамды мөлшерім
0 MX
Менің болжалды салым коэффициентім--
2. MX салу туралы мәліметтер
2. MX салу туралы мәліметтер
    -- TBA
    -- TBA
    -- MX
    -- MX

Оқиға аяқталды

Есеп айырысу аяқталды. Егер сіз осы оқиғаға сәтті қатысқан болсаңыз, марапаттарыңыздың мәліметтерін тексеру үшін «Марапаттар тарихы» бетіне өтіңіз және эйрдроп токендерін алғаныңызды тексеру үшін спот аккаунтыңызға кіріңіз!

Жобаға қатысты мәселелерге байланысты қазіргі уақытта оқиға спецификацияларында жоспарланғандай жобаның листингін жасау мүмкін емес. Жобаның барысы туралы соңғы жаңалықтарды алу үшін MEXC хабарландыруларын бақылаңыз.

MX Деңгейлік механизм

Оқиғаның деңгейіДеңгейді жаңартудың шарттарыСалым коэффициенті
V15MX ұстау100,0001
V21 жарамды шақырылушыны шақырыңыз1.5
V32 жарамды шақырылушыны шақыру1.55
V43 жарамды шақырылушыны шақыру1.6
V54 жарамды шақырылушыны шақыру1.65
V65 жарамды шақырылушыны шақыру1.7
V76 жарамды шақырылушыны шақыру1.75

Ереженің сипаттамасы

Сіз оқиғада MX неғұрлым көбірек токендерді салсаңыз және неғұрлым көбірек жарамды шақырылушыны шақырсаңыз, салым коэффициентіңіз соғұрлым жоғарырақ болады және марапаттар үлесіңіз соғұрлым үлкенірек болады.

Мысал: Оқиғада А және В деген екі қатысушы бар деп есептейік.

A деген пайдаланушы жарамды шақырылушыларсыз 2,999 MX салады, сондықтан салым коэффициенті 1 болып табылады.

B деген пайдаланушы 3,000 MX салады және 2 жарамды шақырылушысы бар, сондықтан салым коэффициенті — 1.55.

A деген пайдаланушының марапатын есептеу:

2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

B деген пайдаланушының марапатын есептеу:

3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)

True Base Army (TBA)
Жоба туралы ақпарат
True Base Army is the project battalion of the Base ecosystem — a loyal, decentralized force of degens, and apes who have sworn allegiance to the Base chain.
Жоба туралы мәліметтер

Токендердің жалпы сомасы

1,000,000,000 TBA

Токен түрі

BASE

Эйрдроптардың жалпы саны

26,315,790 TBA

Келісімшарттың мекенжайы

https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E

Дауыстар саны

5 MX - 100,000 MX

Іс-шара ережелері
1. Пайдаланушылар оқиғаға қатысу критерийлеріне сай болғаннан кейін тегін эйрдроптарды ұтып алу үшін MX сала алады.
2. Пайдаланушылар Kickstarter іс-шарасына қатысудан бұрын кемінде бір фьючерстік сауданы (сауда жұбына немесе сомаға шектеусіз) жасау керек.
3. Жүйе шақырылған пайдаланушылардың санының снэпшотын (30 күн бойы жарамды) түсіреді және келесі күні деңгейді жаңартады. Пайдаланушылар оқиға бетінде аккаунтының деңгей коэффициентін тексере алады.
Салу механизмі
Пайдаланушылар өздерінің ең көп міндеттелетін санына қарай міндеттей алады. Сәтті салулар марапатты есептеу үшін ғана пайдаланылады және ешқандай MX қатырылмайды.
Эйрдроп марапаттары
Эйрдроп марапаты = пайдаланушының ағымдағы жарамды салынған мөлшері / барлық пайдаланушылардың жарамды салынған мөлшері * жалпы жүлде қоры. Оқиға аяқталғаннан кейін марапаттар пайдаланушының споттық аккаунтына эйрдропталады.
Тәуекел туралы еске салғыш
1. Кейбір жобаларда технология, операциялар және басқа аспектілер бойынша ақаулар болуы мүмкін. Жобаны толық түсінгеннен кейін абайлап қатысуыңызды сұраймыз.
2. Сіз дауыс берген жобаның бағасы нарықтық жағдайларға немесе басқа да осыған ұқсас себептерге байланысты айтарлықтай ауытқуларға ұшырауы мүмкін.
3. Жобаның негізгі технологиясына немесе MEXC платформасына қатысты себептерге байланысты жобаға қатысуыңыздың барлығын немесе бір бөлігін алып тастай алмайсыз.
4. Егер бір пайдаланушы бірнеше аккаунттар бойынша 100 000 MX-тен астам жиынтық инвестицияласа, тиісті аккаунттар платформаның тәуекелді бақылау механизмдерін іске қосуы мүмкін. Жалғастырарда сақ болыңыз.