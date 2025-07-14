Снэпшот мәліметтері
Оқиға аяқталды
Есеп айырысу аяқталды. Егер сіз осы оқиғаға сәтті қатысқан болсаңыз, марапаттарыңыздың мәліметтерін тексеру үшін «Марапаттар тарихы» бетіне өтіңіз және эйрдроп токендерін алғаныңызды тексеру үшін спот аккаунтыңызға кіріңіз!
MX Деңгейлік механизм
|Оқиғаның деңгейі
|Деңгейді жаңартудың шарттары
|Салым коэффициенті
|V1
|5 ≤ MX ұстау ≤ 100,000
|1
|V2
|1 жарамды шақырылушыны шақырыңыз
|1.5
|V3
|2 жарамды шақырылушыны шақыру
|1.55
|V4
|3 жарамды шақырылушыны шақыру
|1.6
|V5
|4 жарамды шақырылушыны шақыру
|1.65
|V6
|5 жарамды шақырылушыны шақыру
|1.7
|V7
|6 жарамды шақырылушыны шақыру
|1.75
Ереженің сипаттамасы
Сіз оқиғада MX неғұрлым көбірек токендерді салсаңыз және неғұрлым көбірек жарамды шақырылушыны шақырсаңыз, салым коэффициентіңіз соғұрлым жоғарырақ болады және марапаттар үлесіңіз соғұрлым үлкенірек болады.
Мысал: Оқиғада А және В деген екі қатысушы бар деп есептейік.
A деген пайдаланушы жарамды шақырылушыларсыз 2,999 MX салады, сондықтан салым коэффициенті 1 болып табылады.
B деген пайдаланушы 3,000 MX салады және 2 жарамды шақырылушысы бар, сондықтан салым коэффициенті — 1.55.
A деген пайдаланушының марапатын есептеу:
2,999 * 1 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
B деген пайдаланушының марапатын есептеу:
3,000 * 1.55 / (2,999 * 1 + 3,000 * 1.55)
Токендердің жалпы сомасы
1,000,000,000 TBA
Токен түрі
BASE
Эйрдроптардың жалпы саны
26,315,790 TBA
Келісімшарттың мекенжайы
https://basescan.org/token/0x4DD3313764Ee09853aE1Ff91556FDdAF6AfD4c2E
Дауыстар саны
5 MX - 100,000 MX
2. Сіз дауыс берген жобаның бағасы нарықтық жағдайларға немесе басқа да осыған ұқсас себептерге байланысты айтарлықтай ауытқуларға ұшырауы мүмкін.
3. Жобаның негізгі технологиясына немесе MEXC платформасына қатысты себептерге байланысты жобаға қатысуыңыздың барлығын немесе бір бөлігін алып тастай алмайсыз.
4. Егер бір пайдаланушы бірнеше аккаунттар бойынша 100 000 MX-тен астам жиынтық инвестицияласа, тиісті аккаунттар платформаның тәуекелді бақылау механизмдерін іске қосуы мүмкін. Жалғастырарда сақ болыңыз.