MEXC-те USDE алыңыз

USDE сақтап, күнделікті табыс табыңыз,
5% APR дейін!

Ағымдағы сақтаулар
Жиналған пайыздар
Артықшылықтары

Жоғары кірістер

5% дейін APR табыңыз — қолжетімді ең жоғары стейблкоин пайызының ішінде

Пайдалану оңай

Жай ғана USDE сақтап, күнделікті пайыздарды таба бастаңыз

Қауіпсіз және икемді

Стейкинг немесе құлыптау қажет емес. Қаражатыңыз әрқашан қолжетімді болады.

Небәрі 3 қадамды орындап, USDE сақтау арқылы пайыздар табыңыз

1

MEXC аккаунтын тіркеңіз

MEXC ресми веб-сайтында немесе мобильді қолданбада тіркеліңіз және KYC верификациясын орындаңыз.

2

USDE сатып алыңыз немесе салыңыз

MEXC спот саудасында нарықтағы ең төменгі комиссиялар

3

USDE табу

USDE сақтап, күнделікті пайыздарды алыңыз.

Etena USDe (USDE) дегеніміз не?

USDe атты Ethena синтетикалық доллары цензураға төзімді, масштабталады және тұрақты криптовалюталық шешімді қамтамасыз етуге бағытталған. Фиат резервтеріне сүйенетін дәстүрлі стейблкоиндерден айырмашылығы, USDe деривативті нарықтардағы дельта-хежирлеу механизмі арқылы АҚШ долларына жұмсақ ілінісуді сақтайды. USDe толық мөлдірлігі бар тізбекте толығымен қамтамасыз етілген және бүкіл DeFi экожүйесінде еркін құрастырылады.

Оқиға ережелері

Қатысуға қойылатын талаптар

Бұл оқиғаға қатысу үшін пайдаланушылар спот аккаунтында кемінде 0.1 USDE ұстауы керек. Қолмен тіркеу, стейкинг немесе құлыптау қажет емес.

Пайыздарды есептеу
  1. 1. Икемді стейкинг кезеңінде пайда пайдаланушының спот аккаунтында күнделікті снапшоттар мен APR бойынша ең төменгі USDE балансы негізінде есептеледі.
  2. 2. Күнделікті пайыздық мөлшерлеме желідегі пайыздық мөлшерлемеге және барлық платформа пайдаланушыларының жиынтық үлесіне қарай динамикалық түрде түзетіледі, ең жоғарғы шегі 5% APR.
  3. 3. Нақты пайыздық мөлшерлеме тапсырыс бетіне, яғни икемді жинақ-пайыз туралы мәліметтер дисплейіне бағынады.
Пайыздарды бөлу

Пайыз пайдаланушының минималды спот аккаунтының активтері 0.1 USDE (T) мөлшеріне жеткен күннен бастап есептеледі. Пайыздар Т+1-ден бастап есептеле бастайды. Бірінші пайыздық үлестіру келесі күні орындалады (T+2) және жарамдылық талаптарына сай болған жағдайда, пайдаланушының споттық аккаунтына күн сайын есептеле береді.

Пайдаланушы құқығы
  1. 1. Пайдаланушылар негізгі KYC верификациясынан өтуі керек.
  2. 2. Қосалқы аккаунттар қатысуға құқылы емес.
  3. 3. Қатысушылар MEXC қызмет көрсету шарттарын сақтауы керек. MEXC зиянды немесе адал емес әрекеттермен айналысқаны анықталған пайдаланушыларды дисквалификациялау құқығын өзіне қалдырады.
  4. 4. MEXC осы оқиға үшін түпкілікті түсіндіру құқығын сақтайды. Сұрақтарыңыз болса, тұтынушыларға қызмет көрсету командасына хабарласыңыз.