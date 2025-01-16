5% дейін APR табыңыз — қолжетімді ең жоғары стейблкоин пайызының ішінде
MEXC ресми веб-сайтында немесе мобильді қолданбада тіркеліңіз және KYC верификациясын орындаңыз.
USDe атты Ethena синтетикалық доллары цензураға төзімді, масштабталады және тұрақты криптовалюталық шешімді қамтамасыз етуге бағытталған. Фиат резервтеріне сүйенетін дәстүрлі стейблкоиндерден айырмашылығы, USDe деривативті нарықтардағы дельта-хежирлеу механизмі арқылы АҚШ долларына жұмсақ ілінісуді сақтайды. USDe толық мөлдірлігі бар тізбекте толығымен қамтамасыз етілген және бүкіл DeFi экожүйесінде еркін құрастырылады.
Бұл оқиғаға қатысу үшін пайдаланушылар спот аккаунтында кемінде 0.1 USDE ұстауы керек. Қолмен тіркеу, стейкинг немесе құлыптау қажет емес.
Пайыз пайдаланушының минималды спот аккаунтының активтері 0.1 USDE (T) мөлшеріне жеткен күннен бастап есептеледі. Пайыздар Т+1-ден бастап есептеле бастайды. Бірінші пайыздық үлестіру келесі күні орындалады (T+2) және жарамдылық талаптарына сай болған жағдайда, пайдаланушының споттық аккаунтына күн сайын есептеле береді.