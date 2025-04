Zunami USD (ZUNUSD) деген не

Zunami is a decentralized protocol that issues aggregated stablecoins, whose collateral is utilized in omnipools and differentiated among various profit-generating strategies. The Omni pool operates as a Yield Aggregator by providing liquidity to the multiple strategies and reinvesting profits. Each zunStable is backed by its own Omni pool, managed through DAO governance. The DAO manages the addition of new strategies and the rebalancing of of funds among them.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Zunami USD (ZUNUSD) Ресурс Ресми веб-сайт