ZooKeeper ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы ZOO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ZOO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ZOO туралы толығырақ

ZOO Баға туралы ақпарат

ZOO деген не

ZOO Ресми веб-сайт

ZOO Токеномикасы

ZOO Баға болжамы

ZooKeeper Логотип

ZooKeeper Баға (ZOO)

Листингтен жойылды

1 ZOO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00044722
$0.00044722
-6.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
ZooKeeper (ZOO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:46:34 (UTC+8)

ZooKeeper (ZOO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.39793
$ 0.39793

$ 0
$ 0

-0.21%

-6.01%

-12.07%

-12.07%

ZooKeeper (ZOO) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде ZOO мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ZOO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.39793, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ZOO соңғы бір сағатта -0.21% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.01%, ал соңғы 7 күнде -12.07% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ZooKeeper (ZOO) Нарықтық ақпарат

$ 210.35K
$ 210.35K

--
--

$ 217.10K
$ 217.10K

470.68M
470.68M

485,769,338.4215991
485,769,338.4215991

ZooKeeper нарықтық капитализациясы $ 210.35K, тәуліктік сауда көлемі --. ZOO айналымдағы мөлшері 470.68M, жалпы мөлшері 485769338.4215991. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 217.10K.

ZooKeeper (ZOO) Баға тарихы USD

Бүгін, ZooKeeper - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде ZooKeeper - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде ZooKeeper - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде ZooKeeper - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-6.01%
30 күн$ 0-31.76%
60 күн$ 0-33.11%
90 күн$ 0--

ZooKeeper (ZOO) деген не

Zookeeper will provide a dual farming experience while embracing the popular crypto trend of NFTs. The project will complement another existing Wanchain Dapp: Wanswap (www.wanswap.finance); thus greatly augmenting liquidity. However, Zookeeper will have its own utility token ($ZOO) distributed as farming rewards to Wanswap Liquidity Providers (LPs), who stake their WSLP (Wan Swap Liquidity Provider tokens).

All this makes ZooKeeper a unique gamified yield farming Dapp with profit potential and gaming fun.

Features : DUALFARMING In Zookeeper, the notion of dual farming is introduced which allows the user to farm zoo tokens and wasp tokens (on selected pools) due to the partnership with WanSwap. OPTIONAL LOCK FARMING ZooKeeper offers users the possibility of increasing yield farming rewards by using the optional lock period function available for each pool. The longer the period chosen, the more rewards will be given. ATTACH NFT BOOST CARDS Extra NFT boost cards are available on ZooKeeper. This unique ability in the crypto market will allow each user to both reduce the locktime and increase rewards. NFT TRADING All NFTs have a possibility to be used or sold in the market section. Selling NFT’s can be done in several cryptocurrencies available on ZooKeeper. GOVERNANCE ZooKeeper Community will have access to a voting system that will be reviewed by the ZooKeeper team before implementation. BURN MECHANIC ZooKeeper has integrated different burning mechanics on its platform to reduce the max supply of ZOO Token.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ZooKeeper (ZOO) Ресурс

Ресми веб-сайт

ZooKeeper Баға болжамы (USD)

ZooKeeper (ZOO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ZooKeeper (ZOO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ZooKeeper.

Қазір ZooKeeper баға болжамын тексеріңіз!

ZOO - жергілікті валюталарға

ZooKeeper (ZOO) токеномикасы

ZooKeeper (ZOO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ZOO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ZooKeeper (ZOO) туралы басқа сұрақтар

ZooKeeper (ZOO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ZOO бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ZOO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ZOO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ZooKeeper үшін нарықтық капитализация қандай?
ZOO үшін нарықтық капитализация: $ 210.35K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ZOO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ZOO айналымдағы ұсынысы: 470.68M USD.
ZOO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ZOO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.39793 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ZOO бағасы қандай болды?
ZOO 0 USD ATL бағасына жетті.
ZOO үшін сауда көлемі қандай?
ZOO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ZOO өседі ме?
ZOO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ZOO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:46:34 (UTC+8)

ZooKeeper (ZOO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$106,977.51

$3,600.10

$166.03

$1.0000

$1.0408

$106,977.51

$3,600.10

$166.03

$2.3094

$0.16732

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0766

$0.1981

$0.03297

$0.000067

$0.0000007360

$0.1557

$0.0000000000001555

