ZKitty Bot ($ZKITTY) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, ZKitty Bot ($ZKITTY) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
ZKitty Bot ($ZKITTY) туралы ақпарат

5333 cute collectibles with powerful airdrop farming utility | Earn tokens by staking NFTs and completing on-chain tasks on Telegram

Ресми веб-сайт:
https://www.zkitty.xyz/
Whitepaper:
https://zkitty-dao.gitbook.io/zkitty-dao-documentation/

ZKitty Bot ($ZKITTY) токеномикасы мен бағасын талдау

ZKitty Bot ($ZKITTY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 40.44K
$ 40.44K$ 40.44K
Жалпы қамтуы:
$ 5.00M
$ 5.00M$ 5.00M
Айналымдағы қамту:
$ 2.02M
$ 2.02M$ 2.02M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 100.02K
$ 100.02K$ 100.02K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.116901
$ 0.116901$ 0.116901
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00496324
$ 0.00496324$ 0.00496324
Қазіргі баға:
$ 0.02000246
$ 0.02000246$ 0.02000246

ZKitty Bot ($ZKITTY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

ZKitty Bot ($ZKITTY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $ZKITTY токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $ZKITTY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $ZKITTY токеномикасын түсінген болсаңыз, $ZKITTY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$ZKITTY бағасының болжамы

$ZKITTY қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $ZKITTY бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.