Zivoe Vault ағымдағы бағасы: 1.042 USD. Нақты уақыттағы ZVLT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ZVLT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ZVLT туралы толығырақ

ZVLT Баға туралы ақпарат

ZVLT деген не

ZVLT Whitepaper

ZVLT Ресми веб-сайт

ZVLT Токеномикасы

ZVLT Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Zivoe Vault Логотип

Zivoe Vault Баға (ZVLT)

Листингтен жойылды

1 ZVLT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.042
$1.042$1.042
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Zivoe Vault (ZVLT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:55:14 (UTC+8)

Zivoe Vault (ZVLT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.046
$ 1.046$ 1.046

$ 1.028
$ 1.028$ 1.028

--

--

0.00%

0.00%

Zivoe Vault (ZVLT) нақты уақыттағы баға $1.042. Соңғы 24 сағат ішінде ZVLT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ZVLT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.046, ал ең төменгісі — $ 1.028.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ZVLT соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Zivoe Vault (ZVLT) Нарықтық ақпарат

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

--
----

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

6.14M
6.14M 6.14M

6,139,065.750320517
6,139,065.750320517 6,139,065.750320517

Zivoe Vault нарықтық капитализациясы $ 6.30M, тәуліктік сауда көлемі --. ZVLT айналымдағы мөлшері 6.14M, жалпы мөлшері 6139065.750320517. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 6.40M.

Zivoe Vault (ZVLT) Баға тарихы USD

Бүгін, Zivoe Vault - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Zivoe Vault - USD баға өзгерісі $ 0.0000000000 болды.
Соңғы 60 күнде Zivoe Vault - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Zivoe Vault - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0.00000000000.00%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Zivoe Vault (ZVLT) деген не

Zivoe is a Real World Asset (RWA) protocol tokenizing consumer credit.

zVLT (Zivoe Vault) is Zivoe’s flagship tokenized product. It offers qualified purchasers exposure to a professionally managed portfolio of consumer loans. The loans backing zVLT typically range between $2,000 to $10,000 in notional size and are extended to borrowers across the North American region.

zVLT is a yield-bearing token, meaning that it delivers returns through price appreciation. As borrowers make interest payments, the underlying loan portfolio grows in value—reflected by a steadily increasing token price.

The strategy seeks net annual returns of 14–17% APY, and is run by a team that has decades of experience managing credit risk at leading financial institutions and DeFi protocols including JP Morgan Chase, Wells Fargo, Capital One, and Maple Finance.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Zivoe Vault (ZVLT) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Zivoe Vault Баға болжамы (USD)

Zivoe Vault (ZVLT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Zivoe Vault (ZVLT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Zivoe Vault.

Қазір Zivoe Vault баға болжамын тексеріңіз!

ZVLT - жергілікті валюталарға

Zivoe Vault (ZVLT) токеномикасы

Zivoe Vault (ZVLT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ZVLT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Zivoe Vault (ZVLT) туралы басқа сұрақтар

Zivoe Vault (ZVLT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ZVLT бағасы — 1.042 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ZVLT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ZVLT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.042. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Zivoe Vault үшін нарықтық капитализация қандай?
ZVLT үшін нарықтық капитализация: $ 6.30M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ZVLT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ZVLT айналымдағы ұсынысы: 6.14M USD.
ZVLT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ZVLT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.046 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ZVLT бағасы қандай болды?
ZVLT 1.028 USD ATL бағасына жетті.
ZVLT үшін сауда көлемі қандай?
ZVLT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ZVLT өседі ме?
ZVLT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ZVLT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:55:14 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

