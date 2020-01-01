Zeus Network zBTC (ZBTC) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Zeus Network zBTC (ZBTC) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Zeus Network zBTC (ZBTC) туралы ақпарат

zBTC is an on-chain, 1:1 pegged representation of Bitcoin on Solana, validated by the decentralized infrastructure of Zeus Network and minted through its first dApp, APOLLO. Unlike traditional wrapped BTC solutions that rely on custodians, zBTC is fully permissionless and decentralized. All activity is transparently verifiable via ZeusScan, which also serves as Zeus Network’s official interaction explorer and Bitcoin proof of reserve system. This enables users to interact with zBTC trustlessly while retaining control of their assets.

Ресми веб-сайт:
https://btc.apollodex.io/

Zeus Network zBTC (ZBTC) токеномикасы мен бағасын талдау

Zeus Network zBTC (ZBTC) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 45.89M
$ 45.89M$ 45.89M
Жалпы қамтуы:
$ 414.35
$ 414.35$ 414.35
Айналымдағы қамту:
$ 414.35
$ 414.35$ 414.35
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 45.89M
$ 45.89M$ 45.89M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 123,873
$ 123,873$ 123,873
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 74,576
$ 74,576$ 74,576
Қазіргі баға:
$ 110,690
$ 110,690$ 110,690

Zeus Network zBTC (ZBTC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Zeus Network zBTC (ZBTC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын ZBTC токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша ZBTC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз ZBTC токеномикасын түсінген болсаңыз, ZBTC токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

ZBTC бағасының болжамы

ZBTC қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің ZBTC бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.