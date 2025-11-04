БиржаDEX+
ZeroX King ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы 0XK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. 0XK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!ZeroX King ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы 0XK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. 0XK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

0XK туралы толығырақ

0XK Баға туралы ақпарат

0XK деген не

0XK Ресми веб-сайт

0XK Токеномикасы

0XK Баға болжамы

ZeroX King Логотип

ZeroX King Баға (0XK)

Листингтен жойылды

1 0XK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
ZeroX King (0XK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:45:42 (UTC+8)

ZeroX King (0XK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

ZeroX King (0XK) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде 0XK мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. 0XK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, 0XK соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ZeroX King (0XK) Нарықтық ақпарат

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

--
----

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

45.63B
45.63B 45.63B

45,633,531,711.859085
45,633,531,711.859085 45,633,531,711.859085

ZeroX King нарықтық капитализациясы $ 7.48K, тәуліктік сауда көлемі --. 0XK айналымдағы мөлшері 45.63B, жалпы мөлшері 45633531711.859085. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 7.48K.

ZeroX King (0XK) Баға тарихы USD

Бүгін, ZeroX King - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде ZeroX King - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде ZeroX King - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде ZeroX King - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-29.14%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

ZeroX King (0XK) деген не

0xK brings Meme coins into a new track, making coin holders feel that they are not speculators, but a game of wealth and power.

0xK It’s not a token, it’s a key. A raw, pure, almost dark crypto power. Kill Switch Mechanism Token destruction is not 'Burn', but 'Kill'. Each transaction Kills 1% of the amount. Born accidentally from network congestion and code entropy, its address starts with 0xK, declaring itself the King of all addresses.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ZeroX King (0XK) Ресурс

Ресми веб-сайт

ZeroX King Баға болжамы (USD)

ZeroX King (0XK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ZeroX King (0XK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ZeroX King.

Қазір ZeroX King баға болжамын тексеріңіз!

0XK - жергілікті валюталарға

ZeroX King (0XK) токеномикасы

ZeroX King (0XK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. 0XK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ZeroX King (0XK) туралы басқа сұрақтар

ZeroX King (0XK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі 0XK бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
0XK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
0XK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ZeroX King үшін нарықтық капитализация қандай?
0XK үшін нарықтық капитализация: $ 7.48K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
0XK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
0XK айналымдағы ұсынысы: 45.63B USD.
0XK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
0XK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) 0XK бағасы қандай болды?
0XK 0 USD ATL бағасына жетті.
0XK үшін сауда көлемі қандай?
0XK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл 0XK өседі ме?
0XK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін 0XK баға болжамын қарап көріңіз.
ZeroX King (0XK) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

