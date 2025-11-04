БиржаDEX+
ZeroTrust ағымдағы бағасы: 0.00878384 USD. Нақты уақыттағы ZERØ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ZERØ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ZERØ туралы толығырақ

ZERØ Баға туралы ақпарат

ZERØ деген не

ZERØ Ресми веб-сайт

ZERØ Токеномикасы

ZERØ Баға болжамы

ZeroTrust Логотип

ZeroTrust Баға (ZERØ)

Листингтен жойылды

1 ZERØ-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00878384
+8.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
ZeroTrust (ZERØ) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:54:57 (UTC+8)

ZeroTrust (ZERØ) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00805399
24 сағаттық төмен
$ 0.00977139
24 сағаттық жоғары

$ 0.00805399
$ 0.00977139
$ 0.00977139
$ 0.00134542
+0.40%

+8.81%

+4.47%

+4.47%

ZeroTrust (ZERØ) нақты уақыттағы баға $0.00878384. Соңғы 24 сағат ішінде ZERØ мен $ 0.00805399 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00977139 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ZERØ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00977139, ал ең төменгісі — $ 0.00134542.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ZERØ соңғы бір сағатта +0.40% өзгерді, 24 сағат ішінде +8.81%, ал соңғы 7 күнде +4.47% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ZeroTrust (ZERØ) Нарықтық ақпарат

$ 3.24M
--
$ 8.82M
367.74M
1,000,000,000.0
ZeroTrust нарықтық капитализациясы $ 3.24M, тәуліктік сауда көлемі --. ZERØ айналымдағы мөлшері 367.74M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.82M.

ZeroTrust (ZERØ) Баға тарихы USD

Бүгін, ZeroTrust - USD баға өзгерісі $ +0.00071092 болды.
Соңғы 30 күнде ZeroTrust - USD баға өзгерісі $ +0.0149589418 болды.
Соңғы 60 күнде ZeroTrust - USD баға өзгерісі $ +0.0172368928 болды.
Соңғы 90 күнде ZeroTrust - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00071092+8.81%
30 күн$ +0.0149589418+170.30%
60 күн$ +0.0172368928+196.23%
90 күн$ 0--

ZeroTrust (ZERØ) деген не

ZERØ is the meme of ZeroTrust on PulseChain, created to expose fake DeFi and amplify true decentralization. Culture-powered and community-driven, ZERØ is the entry point into the ZeroTrust movement, that incorporates the Trustless Index and PulseChain Nexus publication. Bridge into $ZERØ on PulseChain — fast, free, and seamless — from Solana, ETH, Base, BNB, or Arbitrum with LibertySwap. Crypto was never meant to be trusted. It was built to run on code — code that no one can change, stop, or censor. That’s what Zero Trust stands for: decentralized, immutable, open-source software that runs without middlemen. No CEOs. No backdoors. No rug pulls. Just pure, unstoppable logic.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ZeroTrust (ZERØ) Ресурс

Ресми веб-сайт

ZeroTrust Баға болжамы (USD)

ZeroTrust (ZERØ) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ZeroTrust (ZERØ) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ZeroTrust.

Қазір ZeroTrust баға болжамын тексеріңіз!

ZERØ - жергілікті валюталарға

ZeroTrust (ZERØ) токеномикасы

ZeroTrust (ZERØ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ZERØ токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ZeroTrust (ZERØ) туралы басқа сұрақтар

ZeroTrust (ZERØ) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ZERØ бағасы — 0.00878384 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ZERØ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ZERØ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00878384. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ZeroTrust үшін нарықтық капитализация қандай?
ZERØ үшін нарықтық капитализация: $ 3.24M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ZERØ үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ZERØ айналымдағы ұсынысы: 367.74M USD.
ZERØ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ZERØ барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00977139 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ZERØ бағасы қандай болды?
ZERØ 0.00134542 USD ATL бағасына жетті.
ZERØ үшін сауда көлемі қандай?
ZERØ үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ZERØ өседі ме?
ZERØ биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ZERØ баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:54:57 (UTC+8)

ZeroTrust (ZERØ) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

