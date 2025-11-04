БиржаDEX+
Zencore AI ағымдағы бағасы: 0.00524975 USD. Нақты уақыттағы ZCORE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ZCORE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Zencore AI Логотип

Zencore AI Баға (ZCORE)

1 ZCORE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00524975
$0.00524975
-0.10%1D
Zencore AI (ZCORE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:45:19 (UTC+8)

Zencore AI (ZCORE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0052013
$ 0.0052013
24 сағаттық төмен
$ 0.00525917
$ 0.00525917
24 сағаттық жоғары

$ 0.0052013
$ 0.0052013

$ 0.00525917
$ 0.00525917

$ 0.109964
$ 0.109964

$ 0.0052013
$ 0.0052013

--

-0.13%

-10.84%

-10.84%

Zencore AI (ZCORE) нақты уақыттағы баға $0.00524975. Соңғы 24 сағат ішінде ZCORE мен $ 0.0052013 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00525917 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ZCORE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.109964, ал ең төменгісі — $ 0.0052013.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ZCORE соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -0.13%, ал соңғы 7 күнде -10.84% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Zencore AI (ZCORE) Нарықтық ақпарат

$ 5.25K
$ 5.25K

--
----

$ 5.25K
$ 5.25K

1.00M
1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0

Zencore AI нарықтық капитализациясы $ 5.25K, тәуліктік сауда көлемі --. ZCORE айналымдағы мөлшері 1.00M, жалпы мөлшері 1000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 5.25K.

Zencore AI (ZCORE) Баға тарихы USD

Бүгін, Zencore AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Zencore AI - USD баға өзгерісі $ -0.0003897949 болды.
Соңғы 60 күнде Zencore AI - USD баға өзгерісі $ -0.0046570395 болды.
Соңғы 90 күнде Zencore AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.13%
30 күн$ -0.0003897949-7.42%
60 күн$ -0.0046570395-88.70%
90 күн$ 0--

Zencore AI (ZCORE) деген не

Zencore AI is an AI-powered trading platform that combines artificial intelligence with decentralized finance to simplify and secure cryptocurrency trading. The platform enables natural language trading commands, real-time market analysis, automated portfolio management, and risk assessment tools. Its goal is to reduce complexity for beginners, save time for professional traders, and eliminate custodial risks through non-custodial execution. By integrating AI-driven insights with DeFi protocols, Zencore AI provides a smarter and safer way to trade digital assets.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Zencore AI (ZCORE) Ресурс

Zencore AI Баға болжамы (USD)

Zencore AI (ZCORE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Zencore AI (ZCORE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Zencore AI.

Қазір Zencore AI баға болжамын тексеріңіз!

ZCORE - жергілікті валюталарға

Zencore AI (ZCORE) токеномикасы

Zencore AI (ZCORE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ZCORE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Zencore AI (ZCORE) туралы басқа сұрақтар

Zencore AI (ZCORE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ZCORE бағасы — 0.00524975 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ZCORE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ZCORE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00524975. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Zencore AI үшін нарықтық капитализация қандай?
ZCORE үшін нарықтық капитализация: $ 5.25K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ZCORE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ZCORE айналымдағы ұсынысы: 1.00M USD.
ZCORE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ZCORE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.109964 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ZCORE бағасы қандай болды?
ZCORE 0.0052013 USD ATL бағасына жетті.
ZCORE үшін сауда көлемі қандай?
ZCORE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ZCORE өседі ме?
ZCORE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ZCORE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:45:19 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$107,036.23

$3,601.03

$166.07

$1.0000

$1.0408

$107,036.23

$3,601.03

$166.07

$2.3094

$0.16728

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0761

$0.1989

$0.03400

$0.000068

$0.0000007212

$0.1500

$0.0000000000001625

