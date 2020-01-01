Zegent AI (ZGEN) токеномикасы
Zegent AI (ZGEN) туралы ақпарат
Zegent is an innovative AI-powered platform designed to enhance and simplify the Web3 experience. The project revolves around a suite of intelligent AI agents that are integrated directly into users' browsers via a Chrome extension. These agents provide real-time assistance and insights across various aspects of the Web3 ecosystem: Etherscan Agent: Analyzes on-chain data and transactions, making it easier for users to understand and interpret blockchain activity. 2. Trading Agent: Offers real-time market insights and trading suggestions, helping users make more informed investment decisions. Twitter Agent: Analyzes Twitter data and sentiment related to crypto projects and influencers, keeping users ahead of market trends and potential risks. The core mission of Zegent is to empower users with AI-driven efficiency tools, making Web3 navigation more accessible and informed. By combining on-chain analysis, market insights, and social media sentiment in one platform, Zegent aims to provide a comprehensive toolkit for anyone engaging with the Web3 space. The project also includes its own token, ZGEN, which is integrated into the ecosystem for various utilities including access to premium features, staking rewards, and governance. In essence, Zegent is about bridging the complexity gap in Web3, using advanced AI to provide users with the insights and tools they need to navigate this space more effectively and confidently.
Zegent AI (ZGEN) токеномикасы мен бағасын талдау
Zegent AI (ZGEN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Zegent AI (ZGEN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Zegent AI (ZGEN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын ZGEN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша ZGEN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз ZGEN токеномикасын түсінген болсаңыз, ZGEN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.