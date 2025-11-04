БиржаDEX+
ZARO Coin ағымдағы бағасы: 0.000939 USD. Нақты уақыттағы ZARO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. ZARO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

ZARO туралы толығырақ

ZARO Баға туралы ақпарат

ZARO деген не

ZARO Whitepaper

ZARO Ресми веб-сайт

ZARO Токеномикасы

ZARO Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

ZARO Coin Логотип

ZARO Coin Баға (ZARO)

Листингтен жойылды

1 ZARO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00093844
-5.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
ZARO Coin (ZARO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:58:29 (UTC+8)

ZARO Coin (ZARO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00091751
24 сағаттық төмен
$ 0.00100047
24 сағаттық жоғары

$ 0.00091751
$ 0.00100047
$ 0.00162395
$ 0.00025487
+1.42%

-5.15%

-11.65%

-11.65%

ZARO Coin (ZARO) нақты уақыттағы баға $0.000939. Соңғы 24 сағат ішінде ZARO мен $ 0.00091751 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00100047 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ZARO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00162395, ал ең төменгісі — $ 0.00025487.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ZARO соңғы бір сағатта +1.42% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.15%, ал соңғы 7 күнде -11.65% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ZARO Coin (ZARO) Нарықтық ақпарат

$ 660.65K
--
$ 937.26K
704.87M
1,000,000,000.0
ZARO Coin нарықтық капитализациясы $ 660.65K, тәуліктік сауда көлемі --. ZARO айналымдағы мөлшері 704.87M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 937.26K.

ZARO Coin (ZARO) Баға тарихы USD

Бүгін, ZARO Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде ZARO Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0001555626 болды.
Соңғы 60 күнде ZARO Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0001845030 болды.
Соңғы 90 күнде ZARO Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-5.15%
30 күн$ -0.0001555626-16.56%
60 күн$ -0.0001845030-19.64%
90 күн$ 0--

ZARO Coin (ZARO) деген не

ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.

Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.

ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ZARO Coin (ZARO) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

ZARO Coin Баға болжамы (USD)

ZARO Coin (ZARO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ZARO Coin (ZARO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ZARO Coin.

Қазір ZARO Coin баға болжамын тексеріңіз!

ZARO - жергілікті валюталарға

ZARO Coin (ZARO) токеномикасы

ZARO Coin (ZARO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ZARO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ZARO Coin (ZARO) туралы басқа сұрақтар

ZARO Coin (ZARO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі ZARO бағасы — 0.000939 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
ZARO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
ZARO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.000939. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ZARO Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
ZARO үшін нарықтық капитализация: $ 660.65K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
ZARO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
ZARO айналымдағы ұсынысы: 704.87M USD.
ZARO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
ZARO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00162395 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) ZARO бағасы қандай болды?
ZARO 0.00025487 USD ATL бағасына жетті.
ZARO үшін сауда көлемі қандай?
ZARO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл ZARO өседі ме?
ZARO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін ZARO баға болжамын қарап көріңіз.
ZARO Coin (ZARO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

