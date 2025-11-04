ZARO Coin Баға (ZARO)
ZARO Coin (ZARO) нақты уақыттағы баға $0.000939. Соңғы 24 сағат ішінде ZARO мен $ 0.00091751 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00100047 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. ZARO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00162395, ал ең төменгісі — $ 0.00025487.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, ZARO соңғы бір сағатта +1.42% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.15%, ал соңғы 7 күнде -11.65% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
ZARO Coin нарықтық капитализациясы $ 660.65K, тәуліктік сауда көлемі --. ZARO айналымдағы мөлшері 704.87M, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 937.26K.
Бүгін, ZARO Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде ZARO Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0001555626 болды.
Соңғы 60 күнде ZARO Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0001845030 болды.
Соңғы 90 күнде ZARO Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-5.15%
|30 күн
|$ -0.0001555626
|-16.56%
|60 күн
|$ -0.0001845030
|-19.64%
|90 күн
|$ 0
|--
ZARO is a community-driven ERC-20 meme token launched in June 2025 on Ethereum. It was created with no presale, no team allocation, and no VC funding, with all launch steps transparently executed and documented on-chain. The contract has been renounced, and the initial liquidity pool was permanently locked on Uniswap V2.
Beyond the token, ZARO anchors the ZaroVerse — a decentralized cultural brand and creative ecosystem built around the ZARO mascot. The project combines blockchain transparency with meme-powered storytelling, community remix culture, and long-term expansion into media, art, games, and merchandise.
ZaroVerse Ltd. (BVI) manages the mascot’s intellectual property and coordinates brand development, while the open community drives memes, content, and collaborations. With its emphasis on clean tokenomics, cultural creativity, and transparency, ZARO positions itself as more than a meme coin — a foundation for decentralized internet culture.
MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!
ZARO Coin (ZARO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ZARO Coin (ZARO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ZARO Coin.
Қазір ZARO Coin баға болжамын тексеріңіз!
ZARO Coin (ZARO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. ZARO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
