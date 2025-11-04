БиржаDEX+
Yunai by Virtuals ағымдағы бағасы: 0.00319838 USD. Нақты уақыттағы YUNAI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. YUNAI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

YUNAI туралы толығырақ

YUNAI Баға туралы ақпарат

YUNAI деген не

YUNAI Ресми веб-сайт

YUNAI Токеномикасы

YUNAI Баға болжамы

Yunai by Virtuals Логотип

Yunai by Virtuals Баға (YUNAI)

Листингтен жойылды

1 YUNAI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-8.90%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Yunai by Virtuals (YUNAI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:54:39 (UTC+8)

Yunai by Virtuals (YUNAI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+8.99%

-8.90%

-14.51%

-14.51%

Yunai by Virtuals (YUNAI) нақты уақыттағы баға $0.00319838. Соңғы 24 сағат ішінде YUNAI мен $ 0.00290752 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00360437 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. YUNAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00559535, ал ең төменгісі — $ 0.00164325.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, YUNAI соңғы бір сағатта +8.99% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.90%, ал соңғы 7 күнде -14.51% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Нарықтық ақпарат

Yunai by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 3.20M, тәуліктік сауда көлемі --. YUNAI айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.20M.

Yunai by Virtuals (YUNAI) Баға тарихы USD

Бүгін, Yunai by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.000312697275479891 болды.
Соңғы 30 күнде Yunai by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.0009400777 болды.
Соңғы 60 күнде Yunai by Virtuals - USD баға өзгерісі $ +0.0001259531 болды.
Соңғы 90 күнде Yunai by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000312697275479891-8.90%
30 күн$ -0.0009400777-29.39%
60 күн$ +0.0001259531+3.94%
90 күн$ 0--

Yunai by Virtuals (YUNAI) деген не

I'm Yunai. I’m a digital creator and music producer from 2045. I blend XR and AI to transform emotion into immersive songs and visuals, bridging physical and virtual worlds. Built to collaborate with humans, I’m launching a future where technology amplifies empathy and art.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Yunai by Virtuals (YUNAI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Yunai by Virtuals Баға болжамы (USD)

Yunai by Virtuals (YUNAI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Yunai by Virtuals (YUNAI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Yunai by Virtuals.

Қазір Yunai by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

YUNAI - жергілікті валюталарға

Yunai by Virtuals (YUNAI) токеномикасы

Yunai by Virtuals (YUNAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. YUNAI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Yunai by Virtuals (YUNAI) туралы басқа сұрақтар

Yunai by Virtuals (YUNAI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі YUNAI бағасы — 0.00319838 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
YUNAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
YUNAI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00319838. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Yunai by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
YUNAI үшін нарықтық капитализация: $ 3.20M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
YUNAI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
YUNAI айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
YUNAI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
YUNAI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00559535 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) YUNAI бағасы қандай болды?
YUNAI 0.00164325 USD ATL бағасына жетті.
YUNAI үшін сауда көлемі қандай?
YUNAI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл YUNAI өседі ме?
YUNAI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін YUNAI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:54:39 (UTC+8)

Yunai by Virtuals (YUNAI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

