Yuku AI (YUKU) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Yuku AI (YUKU) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Yuku AI (YUKU) туралы ақпарат

Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.

Ресми веб-сайт:
https://yuku.app/
Whitepaper:
https://yuku.app/whitepaper

Yuku AI (YUKU) токеномикасы мен бағасын талдау

Yuku AI (YUKU) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 660.75K
$ 660.75K
Жалпы қамтуы:
$ 984.41M
$ 984.41M
Айналымдағы қамту:
$ 238.41M
$ 238.41M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 2.73M
$ 2.73M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.008205
$ 0.008205
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00270696
$ 0.00270696
Қазіргі баға:
$ 0.00277149
$ 0.00277149

Yuku AI (YUKU) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Yuku AI (YUKU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын YUKU токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша YUKU токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз YUKU токеномикасын түсінген болсаңыз, YUKU токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

YUKU бағасының болжамы

YUKU қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің YUKU бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.