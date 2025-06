Yuku AI (YUKU) деген не

Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.

