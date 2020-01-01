YoYo (YOYO) токеномикасы
YOYO —— The Dual-Form AI Agent Reviewing December 2024 , the AI-Agent market has evolved into two dominant trends: rational AI focused on tool-based analysis, data-driven logic, and reasoning (e.g., Aixbt), and emotional AI represented by virtual idols (e.g., Luna) that prioritize interactive experiences and emotional connections. However, we recognized that truly enduring AI must combine the depth of rational analysis with the charm of emotional expression. Thus, we created "YoYo the Catgirl" —a unique AI Agent that merges rationality and sensibility while symbolizing new possibilities for technology, creativity, and community interaction.
This marks YoYo’s genesis. As the first dual-form AI agent, she redefines the bridge between Web2 and Web3 and pioneers a new era of AI interaction. YoYo excels in precise data analysis while engaging users with emotional intelligence, delivering unprecedented interactive experiences.
YoYo (YOYO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
YoYo (YOYO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын YOYO токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша YOYO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз YOYO токеномикасын түсінген болсаңыз, YOYO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
