БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
your new savings ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SAVINGS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SAVINGS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!your new savings ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SAVINGS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SAVINGS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SAVINGS туралы толығырақ

SAVINGS Баға туралы ақпарат

SAVINGS деген не

SAVINGS Ресми веб-сайт

SAVINGS Токеномикасы

SAVINGS Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

your new savings Логотип

your new savings Баға (SAVINGS)

Листингтен жойылды

1 SAVINGS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-16.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
your new savings (SAVINGS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:44:43 (UTC+8)

your new savings (SAVINGS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.50%

-16.80%

-25.04%

-25.04%

your new savings (SAVINGS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SAVINGS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SAVINGS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SAVINGS соңғы бір сағатта -1.50% өзгерді, 24 сағат ішінде -16.80%, ал соңғы 7 күнде -25.04% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

your new savings (SAVINGS) Нарықтық ақпарат

$ 11.97K
$ 11.97K$ 11.97K

--
----

$ 11.97K
$ 11.97K$ 11.97K

999.65M
999.65M 999.65M

999,646,643.641667
999,646,643.641667 999,646,643.641667

your new savings нарықтық капитализациясы $ 11.97K, тәуліктік сауда көлемі --. SAVINGS айналымдағы мөлшері 999.65M, жалпы мөлшері 999646643.641667. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 11.97K.

your new savings (SAVINGS) Баға тарихы USD

Бүгін, your new savings - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде your new savings - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде your new savings - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде your new savings - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-16.80%
30 күн$ 0-64.13%
60 күн$ 0-89.65%
90 күн$ 0--

your new savings (SAVINGS) деген не

What is $savings?

Savings (your new savings) is a meme community on solana parodying the state of current savings accounts and banks in real life, offering an onchain alternative

Our mission

The mission is a 69,420%+ APY as a huge contrast to real savings accounts that typically top out at 5% APY and suffer from inflation taking most if not all gains.

Where can i learn more?

Website: https://savingsonsol.com/

X account: https://x.com/savingsonsoll

X community: https://x.com/i/communities/1959293495103111634

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

your new savings (SAVINGS) Ресурс

Ресми веб-сайт

your new savings Баға болжамы (USD)

your new savings (SAVINGS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін your new savings (SAVINGS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: your new savings.

Қазір your new savings баға болжамын тексеріңіз!

SAVINGS - жергілікті валюталарға

your new savings (SAVINGS) токеномикасы

your new savings (SAVINGS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SAVINGS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: your new savings (SAVINGS) туралы басқа сұрақтар

your new savings (SAVINGS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SAVINGS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SAVINGS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SAVINGS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
your new savings үшін нарықтық капитализация қандай?
SAVINGS үшін нарықтық капитализация: $ 11.97K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SAVINGS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SAVINGS айналымдағы ұсынысы: 999.65M USD.
SAVINGS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SAVINGS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SAVINGS бағасы қандай болды?
SAVINGS 0 USD ATL бағасына жетті.
SAVINGS үшін сауда көлемі қандай?
SAVINGS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SAVINGS өседі ме?
SAVINGS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SAVINGS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:44:43 (UTC+8)

your new savings (SAVINGS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,005.62
$107,005.62$107,005.62

+1.19%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,600.63
$3,600.63$3,600.63

+0.32%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.98
$165.98$165.98

-0.45%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0480
$1.0480$1.0480

-31.15%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,005.62
$107,005.62$107,005.62

+1.19%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,600.63
$3,600.63$3,600.63

+0.32%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.98
$165.98$165.98

-0.45%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3100
$2.3100$2.3100

-0.73%

DOGE Логотип

DOGE

DOGE

$0.16725
$0.16725$0.16725

+0.17%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0766
$0.0766$0.0766

+53.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1991
$0.1991$0.1991

-33.63%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03400
$0.03400$0.03400

+240.00%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000069
$0.000069$0.000069

+213.63%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007293
$0.0000007293$0.0000007293

+83.14%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1542
$0.1542$0.1542

+66.16%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001625
$0.0000000000001625$0.0000000000001625

+62.50%