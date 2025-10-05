ynUSD Max ағымдағы бағасы: 1.026 USD. Нақты уақыттағы YNUSDX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. YNUSDX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!ynUSD Max ағымдағы бағасы: 1.026 USD. Нақты уақыттағы YNUSDX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. YNUSDX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

YNUSDX туралы толығырақ

YNUSDX Баға туралы ақпарат

YNUSDX Whitepaper

YNUSDX Ресми веб-сайт

YNUSDX Токеномикасы

YNUSDX Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

ynUSD Max Логотип

ynUSD Max Баға (YNUSDX)

Листингтен жойылды

1 YNUSDX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$1.026
$1.026$1.026
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
ynUSD Max (YNUSDX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:54:22 (UTC+8)

ynUSD Max (YNUSDX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 1.023
$ 1.023$ 1.023
24 сағаттық төмен
$ 1.027
$ 1.027$ 1.027
24 сағаттық жоғары

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 1.027
$ 1.027$ 1.027

$ 0.997125
$ 0.997125$ 0.997125

--

+0.06%

+0.51%

+0.51%

ynUSD Max (YNUSDX) нақты уақыттағы баға $1.026. Соңғы 24 сағат ішінде YNUSDX мен $ 1.023 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.027 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. YNUSDX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.027, ал ең төменгісі — $ 0.997125.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, YNUSDX соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде +0.06%, ал соңғы 7 күнде +0.51% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

ynUSD Max (YNUSDX) Нарықтық ақпарат

$ 89.65K
$ 89.65K$ 89.65K

--
----

$ 89.65K
$ 89.65K$ 89.65K

87.42K
87.42K 87.42K

87,421.65687268265
87,421.65687268265 87,421.65687268265

ynUSD Max нарықтық капитализациясы $ 89.65K, тәуліктік сауда көлемі --. YNUSDX айналымдағы мөлшері 87.42K, жалпы мөлшері 87421.65687268265. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 89.65K.

ynUSD Max (YNUSDX) Баға тарихы USD

Бүгін, ynUSD Max - USD баға өзгерісі $ +0.00059433 болды.
Соңғы 30 күнде ynUSD Max - USD баға өзгерісі $ +0.0135474066 болды.
Соңғы 60 күнде ynUSD Max - USD баға өзгерісі $ +0.0268707348 болды.
Соңғы 90 күнде ynUSD Max - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00059433+0.06%
30 күн$ +0.0135474066+1.32%
60 күн$ +0.0268707348+2.62%
90 күн$ 0--

ynUSD Max (YNUSDX) деген не

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

ynUSD Max (YNUSDX) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

ynUSD Max Баға болжамы (USD)

ynUSD Max (YNUSDX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін ynUSD Max (YNUSDX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: ynUSD Max.

Қазір ynUSD Max баға болжамын тексеріңіз!

YNUSDX - жергілікті валюталарға

ynUSD Max (YNUSDX) токеномикасы

ynUSD Max (YNUSDX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. YNUSDX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: ynUSD Max (YNUSDX) туралы басқа сұрақтар

ynUSD Max (YNUSDX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі YNUSDX бағасы — 1.026 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
YNUSDX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
YNUSDX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.026. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
ynUSD Max үшін нарықтық капитализация қандай?
YNUSDX үшін нарықтық капитализация: $ 89.65K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
YNUSDX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
YNUSDX айналымдағы ұсынысы: 87.42K USD.
YNUSDX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
YNUSDX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.027 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) YNUSDX бағасы қандай болды?
YNUSDX 0.997125 USD ATL бағасына жетті.
YNUSDX үшін сауда көлемі қандай?
YNUSDX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл YNUSDX өседі ме?
YNUSDX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін YNUSDX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:54:22 (UTC+8)

ynUSD Max (YNUSDX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-05 21:29:00Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.