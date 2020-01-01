Yield TRYB (YTRYB) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Yield TRYB (YTRYB) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Yield TRYB (YTRYB) туралы ақпарат

Balsa Finance which is subsidiary company of BiLira, introduces yTRYB, a yield-generating token on the Base network, designed to provide sustainable, on-chain returns. By tapping into a diversified portfolio of traditional finance asset classes, yTRYB offers a secure and reliable way to earn passive yield—without relying on leverage. Managed by an experienced fund team, yTRYB bridges the gap between DeFi and traditional finance, delivering real-world yields through a transparent and fully on-chain structure. Balsa Finance takes care of the complexity in the background—you simply hold yTRYB and earn. yTRYB was initially launched at a fixed rate of 1 yTRYB = 1 TRYB, with its value adjusting daily based on yield performance. https://www.bilira.co/

Ресми веб-сайт:
https://www.balsafinance.com/ytryb

Yield TRYB (YTRYB) токеномикасы мен бағасын талдау

Yield TRYB (YTRYB) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 124.41K
$ 124.41K$ 124.41K
Жалпы қамтуы:
$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M
Айналымдағы қамту:
$ 3.60M
$ 3.60M$ 3.60M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 124.41K
$ 124.41K$ 124.41K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.04239704
$ 0.04239704$ 0.04239704
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.03222513
$ 0.03222513$ 0.03222513
Қазіргі баға:
$ 0.0345351
$ 0.0345351$ 0.0345351

Yield TRYB (YTRYB) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Yield TRYB (YTRYB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын YTRYB токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша YTRYB токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз YTRYB токеномикасын түсінген болсаңыз, YTRYB токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

YTRYB бағасының болжамы

YTRYB қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің YTRYB бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.