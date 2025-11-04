БиржаDEX+
Yeti the Abominable ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы YETI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. YETI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

YETI туралы толығырақ

YETI Баға туралы ақпарат

YETI деген не

YETI Ресми веб-сайт

YETI Токеномикасы

YETI Баға болжамы

Yeti the Abominable Логотип

Yeti the Abominable Баға (YETI)

Листингтен жойылды

1 YETI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Yeti the Abominable (YETI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:44:00 (UTC+8)

Yeti the Abominable (YETI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.249496
$ 0.249496$ 0.249496

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Yeti the Abominable (YETI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде YETI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. YETI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.249496, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, YETI соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Yeti the Abominable (YETI) Нарықтық ақпарат

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

--
----

$ 9.88K
$ 9.88K$ 9.88K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Yeti the Abominable нарықтық капитализациясы $ 9.88K, тәуліктік сауда көлемі --. YETI айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.88K.

Yeti the Abominable (YETI) Баға тарихы USD

Бүгін, Yeti the Abominable - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Yeti the Abominable - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Yeti the Abominable - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Yeti the Abominable - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 00.00%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Yeti the Abominable (YETI) деген не

The project is about building a fun, engaging, and community-powered ecosystem centered around Yeti the Abominable, a viral internet cat personality. It aims to merge the popularity of internet culture with blockchain, giving fans and investors a way to participate in the growth of a recognizable brand through a dedicated token.Yeti the Abominable is a viral feline sensation known for her fierce expressions, dramatic reactions, and queen-like attitude. She’s one of the most recognizable cat personalities online and Little Manyu follows her on TikTok!

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Yeti the Abominable (YETI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Yeti the Abominable Баға болжамы (USD)

Yeti the Abominable (YETI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Yeti the Abominable (YETI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Yeti the Abominable.

Қазір Yeti the Abominable баға болжамын тексеріңіз!

YETI - жергілікті валюталарға

Yeti the Abominable (YETI) токеномикасы

Yeti the Abominable (YETI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. YETI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Yeti the Abominable (YETI) туралы басқа сұрақтар

Yeti the Abominable (YETI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі YETI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
YETI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
YETI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Yeti the Abominable үшін нарықтық капитализация қандай?
YETI үшін нарықтық капитализация: $ 9.88K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
YETI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
YETI айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
YETI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
YETI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.249496 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) YETI бағасы қандай болды?
YETI 0 USD ATL бағасына жетті.
YETI үшін сауда көлемі қандай?
YETI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл YETI өседі ме?
YETI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін YETI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:44:00 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

