Бүгінгі YES (YES) бағасы

Бүгінгі YES (YES) нақты уақыттағы бағасы: 1.54 USD. Оның қазіргі нарықтық капиталдануы $ 119.40K USD құрайды. YES - USD бағасы нақты уақытта жаңартылып отырады.

Негізгі YES нарықтық өнімділігі:

- 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD

- Күн ішіндегі YES баға өзгерісі: -2.15%

- Оның айналымдағы мөлшері: 77.53K USD

MEXC биржасында YES - USD бағасының нақты уақыттағы жаңартуларын алыңыз. Соңғы деректер мен нарықтық талдау туралы хабардар болып отырыңыз. Бұл жылдам криптовалюта нарығында ақылды сауда шешімдерін қабылдау үшін маңызды. MEXC — дәл YES баға ақпаратын алу үшін сенімді платформа.