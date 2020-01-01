Yellow Pepe (YELPE) токеномикасы

Yellow Pepe (YELPE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Yellow Pepe (YELPE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Yellow Pepe (YELPE) туралы ақпарат

$YELPE, Yellow Pepe is a vibrant, cheerful variant of the beloved Pepe the Frog character, embodying positivity and good vibes. Yellow Pepe symbolizes optimism and fun with its bright yellow hue and playful expression, making it a perfect mascot for a meme coin.

Yellow Pepe combines humor, community spirit, and unique branding to create a meme coin that not only entertains but also fosters connections within the crypto space. With its sunny disposition, Yellow Pepe aims to become a symbol of positivity in the often tumultuous world of cryptocurrency.

Inspired by king of memes this cycle, Pepe.

Ресми веб-сайт:
https://www.yellowpepe.vip/
Whitepaper:
https://www.yellowpepe.vip/

Yellow Pepe (YELPE) токеномикасы мен бағасын талдау

Yellow Pepe (YELPE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 29.61K
$ 29.61K
Жалпы қамтуы:
$ 999.61M
$ 999.61M
Айналымдағы қамту:
$ 999.61M
$ 999.61M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 29.61K
$ 29.61K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00532182
$ 0.00532182
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0

Yellow Pepe (YELPE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Yellow Pepe (YELPE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын YELPE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша YELPE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз YELPE токеномикасын түсінген болсаңыз, YELPE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

YELPE бағасының болжамы

YELPE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің YELPE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

