Yeet (YEET) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Yeet (YEET) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Yeet (YEET) туралы ақпарат

Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs.

There are 3 different core products:

  1. Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing
  2. YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro
  3. Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users

$YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time.

Ресми веб-сайт:
https://www.yeetit.xyz

Yeet (YEET) токеномикасы мен бағасын талдау

Yeet (YEET) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 632.94M
$ 632.94M$ 632.94M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 2.68M
$ 2.68M$ 2.68M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.02429735
$ 0.02429735$ 0.02429735
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00161123
$ 0.00161123$ 0.00161123
Қазіргі баға:
$ 0.00268476
$ 0.00268476$ 0.00268476

Yeet (YEET) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Yeet (YEET) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын YEET токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша YEET токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз YEET токеномикасын түсінген болсаңыз, YEET токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

YEET бағасының болжамы

YEET қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің YEET бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

