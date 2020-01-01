yBGT (YBGT) токеномикасы
yBGT (YBGT) туралы ақпарат
Bearn is what happens when you combine the best of Yearn with the liquidity dynamics of Berachain!
yBGT is a liquid wrapper and reward compounder for Berachain's BGT token. It works similarly to Yearn's yCRV in that instead of the base token (BGT), you get a new receipt token that gives you additional utility (yBGT). You can use yBGT just like you use BGT, and also get a bunch of cool features.
There are three ways to get yBGT
Deposit any BGT eligible staking tokens in the relevant Bearn yBGT earner vault. yBGT rewards accumulate block by block exactly as they would in the underlying reward vault minus the Bearn wrap fee.
Deposit your BGT eligible tokens directly in the reward vault on the Berachain Hub. Once you have accumulated claimable BGT go to bearn.sucks and you can mint any unclaimed BGT directly as yBGT.
Buy yBGT through one of the liquidity pools using an app such as Ooga Booga or Kodiak.
yBGT (YBGT) токеномикасы мен бағасын талдау
yBGT (YBGT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
yBGT (YBGT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
yBGT (YBGT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын YBGT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша YBGT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз YBGT токеномикасын түсінген болсаңыз, YBGT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.