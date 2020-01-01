Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) токеномикасы

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) туралы ақпарат

The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision.

The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay!

Ресми веб-сайт:
https://dashboard.yay.space/
Whitepaper:
https://yay.gitbook.io/yay-staking

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) токеномикасы мен бағасын талдау

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 4.07M
$ 4.07M$ 4.07M
Жалпы қамтуы:
$ 905.91
$ 905.91$ 905.91
Айналымдағы қамту:
$ 905.91
$ 905.91$ 905.91
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 4.07M
$ 4.07M$ 4.07M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 5,145.85
$ 5,145.85$ 5,145.85
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 1,469.13
$ 1,469.13$ 1,469.13
Қазіргі баға:
$ 4,493.19
$ 4,493.19$ 4,493.19

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын YAYSTONE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша YAYSTONE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз YAYSTONE токеномикасын түсінген болсаңыз, YAYSTONE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

YAYSTONE бағасының болжамы

YAYSTONE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің YAYSTONE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.