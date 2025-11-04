БиржаDEX+
Yara AI ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы YARA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. YARA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

1 YARA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00031949
$0.00031949$0.00031949
-36.00%1D
mexc
USD
Yara AI (YARA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:43:44 (UTC+8)

Yara AI (YARA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00210461
$ 0.00210461$ 0.00210461

$ 0
$ 0$ 0

-5.41%

-36.00%

-80.35%

-80.35%

Yara AI (YARA) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде YARA мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. YARA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00210461, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, YARA соңғы бір сағатта -5.41% өзгерді, 24 сағат ішінде -36.00%, ал соңғы 7 күнде -80.35% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Yara AI (YARA) Нарықтық ақпарат

$ 248.03K
$ 248.03K$ 248.03K

--
----

$ 278.15K
$ 278.15K$ 278.15K

776.33M
776.33M 776.33M

870,609,177.5653416
870,609,177.5653416 870,609,177.5653416

Yara AI нарықтық капитализациясы $ 248.03K, тәуліктік сауда көлемі --. YARA айналымдағы мөлшері 776.33M, жалпы мөлшері 870609177.5653416. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 278.15K.

Yara AI (YARA) Баға тарихы USD

Бүгін, Yara AI - USD баға өзгерісі $ -0.000179753390076712 болды.
Соңғы 30 күнде Yara AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Yara AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Yara AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000179753390076712-36.00%
30 күн$ 0+18.07%
60 күн$ 0+50.29%
90 күн$ 0--

Yara AI (YARA) деген не

Yara AI is a pioneering voice-powered AI agent on the Solana blockchain, designed to revolutionize how users interact with cryptocurrency markets. Its primary purpose is to provide real-time, personalized crypto insights and trading strategies through voice commands, making advanced market data accessible to both normies and experienced traders. Yara leverages cutting-edge AI technologies, including ONNX quantization and audio embedding processing, to achieve low-latency voice responses, ensuring a seamless user experience. The project aims to bridge the gap between complex crypto analytics and user-friendly interaction, empowering individuals with life-changing technology. Yara’s utility extends to enhancing trading efficiency, democratizing access to market intelligence, and fostering innovation in the Web3 space. By integrating with Solana’s ecosystem, Yara offers scalable, high-performance solutions that cater to the growing demand for voice-driven AI in decentralized finance. This project is not just about technology; it’s about transforming how people engage with crypto, making it intuitive, accessible, and empowering.

Yara AI Баға болжамы (USD)

Yara AI (YARA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Yara AI (YARA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Yara AI.

Қазір Yara AI баға болжамын тексеріңіз!

YARA - жергілікті валюталарға

Yara AI (YARA) токеномикасы

Yara AI (YARA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. YARA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Yara AI (YARA) туралы басқа сұрақтар

Yara AI (YARA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі YARA бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
YARA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
YARA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Yara AI үшін нарықтық капитализация қандай?
YARA үшін нарықтық капитализация: $ 248.03K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
YARA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
YARA айналымдағы ұсынысы: 776.33M USD.
YARA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
YARA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00210461 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) YARA бағасы қандай болды?
YARA 0 USD ATL бағасына жетті.
YARA үшін сауда көлемі қандай?
YARA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл YARA өседі ме?
YARA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін YARA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:43:44 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

