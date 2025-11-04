БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Yakushima Inu ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы YAKU-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. YAKU баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Yakushima Inu ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы YAKU-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. YAKU баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

YAKU туралы толығырақ

YAKU Баға туралы ақпарат

YAKU деген не

YAKU Ресми веб-сайт

YAKU Токеномикасы

YAKU Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Yakushima Inu Логотип

Yakushima Inu Баға (YAKU)

Листингтен жойылды

1 YAKU-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Yakushima Inu (YAKU) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:43:16 (UTC+8)

Yakushima Inu (YAKU) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Yakushima Inu (YAKU) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде YAKU мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. YAKU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, YAKU соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Yakushima Inu (YAKU) Нарықтық ақпарат

$ 24.35K
$ 24.35K$ 24.35K

--
----

$ 24.35K
$ 24.35K$ 24.35K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Yakushima Inu нарықтық капитализациясы $ 24.35K, тәуліктік сауда көлемі --. YAKU айналымдағы мөлшері 420.69B, жалпы мөлшері 420690000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 24.35K.

Yakushima Inu (YAKU) Баға тарихы USD

Бүгін, Yakushima Inu - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Yakushima Inu - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Yakushima Inu - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Yakushima Inu - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 00.00%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Yakushima Inu (YAKU) деген не

The Yakushima Inu: Japan's Rarest Dog Breed

The Yakushima Inu, a rare breed from Yakushima Island, Japan, is a medium-sized Spitz-type dog bred for wild boar hunting. Its wolf-like nature and elusive history fascinate enthusiasts. Crossbreeding with other breeds has made purebreds nearly extinct, leaving its status uncertain and documentation scarce.

Renowned for loyalty and intelligence, the Yakushima Inu thrived in Yakushima’s rugged forests. Unlike recognized Nihon Ken breeds, it lacks official designation, adding to its obscurity. Its sturdy build and thick coat suited the island’s terrain, but limited records hinder defining clear breed standards.

With few, if any, purebred Yakushima Inus left, preservation is challenging. Enthusiasts may connect with Japanese breeder networks to learn more. Its rarity emphasizes the need for conservation to protect this unique piece of Japan’s canine heritage from disappearing entirely.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Yakushima Inu (YAKU) Ресурс

Ресми веб-сайт

Yakushima Inu Баға болжамы (USD)

Yakushima Inu (YAKU) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Yakushima Inu (YAKU) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Yakushima Inu.

Қазір Yakushima Inu баға болжамын тексеріңіз!

YAKU - жергілікті валюталарға

Yakushima Inu (YAKU) токеномикасы

Yakushima Inu (YAKU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. YAKU токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Yakushima Inu (YAKU) туралы басқа сұрақтар

Yakushima Inu (YAKU) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі YAKU бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
YAKU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
YAKU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Yakushima Inu үшін нарықтық капитализация қандай?
YAKU үшін нарықтық капитализация: $ 24.35K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
YAKU үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
YAKU айналымдағы ұсынысы: 420.69B USD.
YAKU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
YAKU барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) YAKU бағасы қандай болды?
YAKU 0 USD ATL бағасына жетті.
YAKU үшін сауда көлемі қандай?
YAKU үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл YAKU өседі ме?
YAKU биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін YAKU баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:43:16 (UTC+8)

Yakushima Inu (YAKU) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,912.84
$106,912.84$106,912.84

+1.10%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,597.34
$3,597.34$3,597.34

+0.23%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.80
$165.80$165.80

-0.56%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0461
$1.0461$1.0461

-31.27%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,912.84
$106,912.84$106,912.84

+1.10%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,597.34
$3,597.34$3,597.34

+0.23%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.80
$165.80$165.80

-0.56%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3054
$2.3054$2.3054

-0.92%

DOGE Логотип

DOGE

DOGE

$0.16690
$0.16690$0.16690

-0.03%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0774
$0.0774$0.0774

+54.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1991
$0.1991$0.1991

-33.63%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03464
$0.03464$0.03464

+246.40%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000068
$0.000068$0.000068

+209.09%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007379
$0.0000007379$0.0000007379

+85.30%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1538
$0.1538$0.1538

+65.73%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001595
$0.0000000000001595$0.0000000000001595

+59.50%