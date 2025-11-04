БиржаDEX+
Yagi The Unbothered ағымдағы бағасы: 0.00000933 USD. Нақты уақыттағы YAGI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. YAGI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Yagi The Unbothered ағымдағы бағасы: 0.00000933 USD. Нақты уақыттағы YAGI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. YAGI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

YAGI туралы толығырақ

YAGI Баға туралы ақпарат

YAGI деген не

YAGI Ресми веб-сайт

YAGI Токеномикасы

YAGI Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Yagi The Unbothered Логотип

Yagi The Unbothered Баға (YAGI)

Листингтен жойылды

1 YAGI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Yagi The Unbothered (YAGI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:43:09 (UTC+8)

Yagi The Unbothered (YAGI) Баға ақпараты (USD)

Yagi The Unbothered (YAGI) нақты уақыттағы баға $0.00000933. Соңғы 24 сағат ішінде YAGI мен $ 0.00000939 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0000101 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. YAGI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00140152, ал ең төменгісі — $ 0.00000736.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, YAGI соңғы бір сағатта -1.25% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.26%, ал соңғы 7 күнде -19.57% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Yagi The Unbothered (YAGI) Нарықтық ақпарат

Yagi The Unbothered нарықтық капитализациясы $ 9.32K, тәуліктік сауда көлемі --. YAGI айналымдағы мөлшері 999.56M, жалпы мөлшері 999557243.050194. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.32K.

Yagi The Unbothered (YAGI) Баға тарихы USD

Бүгін, Yagi The Unbothered - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Yagi The Unbothered - USD баға өзгерісі $ -0.0000025886 болды.
Соңғы 60 күнде Yagi The Unbothered - USD баға өзгерісі $ -0.0000014249 болды.
Соңғы 90 күнде Yagi The Unbothered - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-7.26%
30 күн$ -0.0000025886-27.74%
60 күн$ -0.0000014249-15.27%
90 күн$ 0--

Yagi The Unbothered (YAGI) деген не

It happened during a late-night degen scroll—charts glitching, Discord echoing nonsense— when the candles started blinking in Morse code. Thatʼs when Yagi saw it. The market wasnʼt real. It was a loop. A simulation of hype, hopium, and herdthink. He didnʼt panic. He unplugged—unbothered and wide awake.—Yagi is more than a meme. Cast out for thinking differently and freely, he left the herd behind—alone, but finally awake. Now, Yagi leads a new movement: a chill, chaos-proof collective of thinkers, builders, and memers unbothered by noise and fueled by purpose. On Solana, we graze freely, live on our own terms, and shape a culture where the next generation of YAGIs rise. Not just to follow—but to become your own YAGI

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Yagi The Unbothered (YAGI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Yagi The Unbothered Баға болжамы (USD)

Yagi The Unbothered (YAGI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Yagi The Unbothered (YAGI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Yagi The Unbothered.

Қазір Yagi The Unbothered баға болжамын тексеріңіз!

YAGI - жергілікті валюталарға

Yagi The Unbothered (YAGI) токеномикасы

Yagi The Unbothered (YAGI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. YAGI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Yagi The Unbothered (YAGI) туралы басқа сұрақтар

Yagi The Unbothered (YAGI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі YAGI бағасы — 0.00000933 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
YAGI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
YAGI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00000933. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Yagi The Unbothered үшін нарықтық капитализация қандай?
YAGI үшін нарықтық капитализация: $ 9.32K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
YAGI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
YAGI айналымдағы ұсынысы: 999.56M USD.
YAGI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
YAGI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00140152 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) YAGI бағасы қандай болды?
YAGI 0.00000736 USD ATL бағасына жетті.
YAGI үшін сауда көлемі қандай?
YAGI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл YAGI өседі ме?
YAGI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін YAGI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:43:09 (UTC+8)

Yagi The Unbothered (YAGI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

