$YADOM is a meme coin inspired by "Hong Thai" (หงษ์ไทย), a traditional Thai herbal inhaler widely recognized for its distinctive aroma and refreshing effect. Commonly used across Thailand and Southeast Asia, it has been a culturally significant item for decades. The $YADOM token reflects the humorous and nostalgic value of this everyday product. As a meme coin, it does not aim to provide financial utility or advanced blockchain functionality. Instead, it serves as a community-driven digital symbol celebrating Thai culture, local identity, and internet humor. With occasional appearances alongside global celebrities such as Lisa of BLACKPINK and Central Cee, the inhaler has become a quirky cultural icon—making $YADOM a playful tribute to its legacy in a modern, decentralized format.
Yadom Hongthai (YADOM) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Yadom Hongthai (YADOM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын YADOM токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша YADOM токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз YADOM токеномикасын түсінген болсаңыз, YADOM токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.