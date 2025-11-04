БиржаDEX+
Xtreme Gains Only ағымдағы бағасы: 0.00011609 USD. Нақты уақыттағы XGO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. XGO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Xtreme Gains Only Логотип

Xtreme Gains Only Баға (XGO)

Листингтен жойылды

$0.00011609
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Xtreme Gains Only (XGO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:42:08 (UTC+8)

Xtreme Gains Only (XGO) Баға ақпараты (USD)

$ 0.00011535
$ 0.00013148
$ 0.00011535
$ 0.00013148
$ 0.00024437
$ 0.00005413
Xtreme Gains Only (XGO) нақты уақыттағы баға $0.00011609. Соңғы 24 сағат ішінде XGO мен $ 0.00011535 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00013148 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. XGO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00024437, ал ең төменгісі — $ 0.00005413.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, XGO соңғы бір сағатта -0.39% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.92%, ал соңғы 7 күнде -17.75% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Xtreme Gains Only (XGO) Нарықтық ақпарат

$ 93.12K
--
$ 93.12K
802.19M
802,187,986.34
Xtreme Gains Only нарықтық капитализациясы $ 93.12K, тәуліктік сауда көлемі --. XGO айналымдағы мөлшері 802.19M, жалпы мөлшері 802187986.34. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 93.12K.

Xtreme Gains Only (XGO) Баға тарихы USD

Бүгін, Xtreme Gains Only - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Xtreme Gains Only - USD баға өзгерісі $ -0.0000070533 болды.
Соңғы 60 күнде Xtreme Gains Only - USD баға өзгерісі $ -0.0000031459 болды.
Соңғы 90 күнде Xtreme Gains Only - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.92%
30 күн$ -0.0000070533-6.07%
60 күн$ -0.0000031459-2.70%
90 күн$ 0--

Xtreme Gains Only (XGO) деген не

Xtreme Gains Only — a meme token with humor and a serious goal to maximize profits for its holders. Join the PUMP philosophy and get your X.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Xtreme Gains Only (XGO) Ресурс

Ресми веб-сайт

Xtreme Gains Only Баға болжамы (USD)

Xtreme Gains Only (XGO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Xtreme Gains Only (XGO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Xtreme Gains Only.

Қазір Xtreme Gains Only баға болжамын тексеріңіз!

Xtreme Gains Only (XGO) токеномикасы

Xtreme Gains Only (XGO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. XGO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Xtreme Gains Only (XGO) туралы басқа сұрақтар

Xtreme Gains Only (XGO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі XGO бағасы — 0.00011609 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
XGO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
XGO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00011609. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Xtreme Gains Only үшін нарықтық капитализация қандай?
XGO үшін нарықтық капитализация: $ 93.12K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
XGO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
XGO айналымдағы ұсынысы: 802.19M USD.
XGO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
XGO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00024437 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) XGO бағасы қандай болды?
XGO 0.00005413 USD ATL бағасына жетті.
XGO үшін сауда көлемі қандай?
XGO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл XGO өседі ме?
XGO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін XGO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:42:08 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

