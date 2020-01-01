Xspectra Ai ($XAI) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Xspectra Ai ($XAI) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Xspectra Ai ($XAI) туралы ақпарат

X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment.

At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization.

Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem.

Ресми веб-сайт:
https://xspectraai.io/
Whitepaper:
https://xspectraai.gitbook.io/x-spectra

Xspectra Ai ($XAI) токеномикасы мен бағасын талдау

Xspectra Ai ($XAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 15.86K
$ 15.86K$ 15.86K
Жалпы қамтуы:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
Айналымдағы қамту:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 15.86K
$ 15.86K$ 15.86K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.093458
$ 0.093458$ 0.093458
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.001586
$ 0.001586$ 0.001586

Xspectra Ai ($XAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Xspectra Ai ($XAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын $XAI токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша $XAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз $XAI токеномикасын түсінген болсаңыз, $XAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

$XAI бағасының болжамы

$XAI қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің $XAI бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.