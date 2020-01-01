Xspectra Ai ($XAI) токеномикасы
Xspectra Ai ($XAI) туралы ақпарат
X Spectra AI is pioneering the integration of artificial intelligence (AI) and blockchain technology to create a decentralized platform that offers innovative solutions for users, developers, and businesses. By combining the power of AI agents with the security and transparency of blockchain, X Spectra is building an ecosystem where intelligent agents can automate tasks, provide insights, and collaborate with both humans and other agents in a seamless, decentralized environment.
At the core of the platform is the X Spectra decentralized application (DApp), which will serve as the primary interface for users to interact with AI agents and access a variety of AI-driven services. From crypto-focused agents offering automated trading strategies to general-purpose agents designed for a wide range of industries, the X Spectra DApp will empower users to leverage advanced AI technologies while ensuring privacy and decentralization.
Through these efforts, X Spectra aims to become a leader in the AI x Blockchain space, driving innovation and unlocking new opportunities for all participants in the ecosystem.
Xspectra Ai ($XAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Xspectra Ai ($XAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын $XAI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша $XAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз $XAI токеномикасын түсінген болсаңыз, $XAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.