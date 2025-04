xSAUCE (XSAUCE) деген не

xSAUCE is a receipt token known received upon single-sided staking SAUCE. The SAUCE-xSAUCE rate was initialized at 1:1 and is designed to increase over time. This growth is enabled by automatic compounding in the Infinity Pool, fueled by SAUCE buybacks and allocations from the masterchef contract.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

xSAUCE (XSAUCE) Ресурс Ресми веб-сайт