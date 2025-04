XRun (XRUN) деген не

XRUN is one of the most successful Pokémon Go cases and is a blockchain advertising platform with AR(Augmented Reality) and GPS technology A blockchain advertising platform with AR(Augmented Reality) and GPS technology Collection and mission performance of XRUN crypto-currency Increased reliability and immersion in advertising of introducing Blockchain and using AR High reward system through crypto-currency, increased advertising efficiency

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

XRun (XRUN) Ресурс Ресми веб-сайт