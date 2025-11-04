БиржаDEX+
XPLA ағымдағы бағасы: 0.023391 USD. Нақты уақыттағы XPLA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. XPLA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

XPLA туралы толығырақ

XPLA Баға туралы ақпарат

XPLA деген не

XPLA Ресми веб-сайт

XPLA Токеномикасы

XPLA Баға болжамы

XPLA Логотип

XPLA Баға (XPLA)

Листингтен жойылды

1 XPLA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.02339139
$0.02339139
-10.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
XPLA (XPLA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:53:48 (UTC+8)

XPLA (XPLA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.02407341
$ 0.02407341
24 сағаттық төмен
$ 0.02612493
$ 0.02612493
24 сағаттық жоғары

$ 0.02407341
$ 0.02407341

$ 0.02612493
$ 0.02612493

$ 1.4
$ 1.4

$ 0.02411226
$ 0.02411226

-3.86%

-10.46%

-15.51%

-15.51%

XPLA (XPLA) нақты уақыттағы баға $0.023391. Соңғы 24 сағат ішінде XPLA мен $ 0.02407341 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.02612493 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. XPLA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.4, ал ең төменгісі — $ 0.02411226.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, XPLA соңғы бір сағатта -3.86% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.46%, ал соңғы 7 күнде -15.51% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

XPLA (XPLA) Нарықтық ақпарат

$ 20.12M
$ 20.12M

--
----

$ 48.22M
$ 48.22M

834.48M
834.48M

1,999,921,732.5821
1,999,921,732.5821

XPLA нарықтық капитализациясы $ 20.12M, тәуліктік сауда көлемі --. XPLA айналымдағы мөлшері 834.48M, жалпы мөлшері 1999921732.5821. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 48.22M.

XPLA (XPLA) Баға тарихы USD

Бүгін, XPLA - USD баға өзгерісі $ -0.00273393458053464 болды.
Соңғы 30 күнде XPLA - USD баға өзгерісі $ -0.0064632186 болды.
Соңғы 60 күнде XPLA - USD баға өзгерісі $ -0.0059019516 болды.
Соңғы 90 күнде XPLA - USD баға өзгерісі $ -0.01234375346800296 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00273393458053464-10.46%
30 күн$ -0.0064632186-27.63%
60 күн$ -0.0059019516-25.23%
90 күн$ -0.01234375346800296-34.54%

XPLA (XPLA) деген не

XPLA is a Layer 1 blockchain that serves as a hub for digital media content. It encompasses a wide range of digital content, including Web3 games, blockchain gaming platform, NFT marketplace, and metaverse, with the intent of ‘Explore & Play.’ With a leading blockchain infrastructure empowered by a sustainable ecosystem, native SDK, and diverse middleware that fosters a developer-friendly environment, XPLA takes a leap as the core global blockchain hub. XPLA is a collaborative blockchain, where partners with expertise in technology, security, and content come together to contribute their exceptional skills. Central to its mission is the creation of a sustainable blockchain gaming ecosystem, anchored by the 'Play to Own' principle. This ethos ensures that the ownership and efforts of gamers are respected and valued.

XPLA Mainnet utilizes the Cosmos SDK and expands consistently through interoperability with various chains based on Cosmos IBC. It has established an environment that supports COSMWASM and EVM for active interaction with other ecosystems and is compatible with smart contracts coded in Solidity through EVM compatibility.

Within the XPLA mainnet, a vibrant ecosystem of diverse genres of games and DApps is continuously maturing. Having recently onboarded top-notch IPs such as The Walking Dead: All-Stars, Summoners War: Chronicles, and MiniGame Party, including the first cross-chain game, Idle Ninja Online, XPLA is not merely progressing, but propelling ahead as a pivotal, content-driven blockchain, exhibiting an impressive spectrum of services.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

XPLA (XPLA) Ресурс

Ресми веб-сайт

XPLA Баға болжамы (USD)

XPLA (XPLA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін XPLA (XPLA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: XPLA.

Қазір XPLA баға болжамын тексеріңіз!

XPLA - жергілікті валюталарға

XPLA (XPLA) токеномикасы

XPLA (XPLA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. XPLA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: XPLA (XPLA) туралы басқа сұрақтар

XPLA (XPLA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі XPLA бағасы — 0.023391 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
XPLA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
XPLA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.023391. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
XPLA үшін нарықтық капитализация қандай?
XPLA үшін нарықтық капитализация: $ 20.12M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
XPLA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
XPLA айналымдағы ұсынысы: 834.48M USD.
XPLA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
XPLA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.4 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) XPLA бағасы қандай болды?
XPLA 0.02411226 USD ATL бағасына жетті.
XPLA үшін сауда көлемі қандай?
XPLA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл XPLA өседі ме?
XPLA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін XPLA баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:53:48 (UTC+8)

XPLA (XPLA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

