БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Xian ағымдағы бағасы: 0.00721144 USD. Нақты уақыттағы XIAN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. XIAN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Xian ағымдағы бағасы: 0.00721144 USD. Нақты уақыттағы XIAN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. XIAN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

XIAN туралы толығырақ

XIAN Баға туралы ақпарат

XIAN деген не

XIAN Ресми веб-сайт

XIAN Токеномикасы

XIAN Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Xian Логотип

Xian Баға (XIAN)

Листингтен жойылды

1 XIAN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.0072134
$0.0072134$0.0072134
-1.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Xian (XIAN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:41:34 (UTC+8)

Xian (XIAN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.0072059
$ 0.0072059$ 0.0072059
24 сағаттық төмен
$ 0.00733076
$ 0.00733076$ 0.00733076
24 сағаттық жоғары

$ 0.0072059
$ 0.0072059$ 0.0072059

$ 0.00733076
$ 0.00733076$ 0.00733076

$ 0.01092697
$ 0.01092697$ 0.01092697

$ 0.00287465
$ 0.00287465$ 0.00287465

+0.02%

-1.19%

-1.44%

-1.44%

Xian (XIAN) нақты уақыттағы баға $0.00721144. Соңғы 24 сағат ішінде XIAN мен $ 0.0072059 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00733076 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. XIAN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01092697, ал ең төменгісі — $ 0.00287465.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, XIAN соңғы бір сағатта +0.02% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.19%, ал соңғы 7 күнде -1.44% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Xian (XIAN) Нарықтық ақпарат

$ 124.78K
$ 124.78K$ 124.78K

--
----

$ 801.48K
$ 801.48K$ 801.48K

17.30M
17.30M 17.30M

111,109,835.0
111,109,835.0 111,109,835.0

Xian нарықтық капитализациясы $ 124.78K, тәуліктік сауда көлемі --. XIAN айналымдағы мөлшері 17.30M, жалпы мөлшері 111109835.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 801.48K.

Xian (XIAN) Баға тарихы USD

Бүгін, Xian - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Xian - USD баға өзгерісі $ -0.0008626894 болды.
Соңғы 60 күнде Xian - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Xian - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-1.19%
30 күн$ -0.0008626894-11.96%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Xian (XIAN) деген не

Xian is a general-purpose Layer-1 blockchain whose virtual machine runs unmodified Python 3 instead of a domain-specific smart-contract language. Developers deploy contracts with standard Python tooling and libraries, cutting onboarding time from weeks to hours. The native token, $XIAN, secures the network through delegated proof-of-stake, pays execution gas, and participates in a built-in economic loop: 1 % of every contract execution is automatically burned while 68 % of dApp fees are distributed to the contract’s developer, incentivising rapid ecosystem growth and creating continuous deflationary pressure on the circulating supply. Open-source code, a Chrome wallet, a one-click bridge, and SDKs for Python and TypeScript are already live, allowing builders to launch games and DeFi protocols without learning a new language.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Xian (XIAN) Ресурс

Ресми веб-сайт

Xian Баға болжамы (USD)

Xian (XIAN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Xian (XIAN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Xian.

Қазір Xian баға болжамын тексеріңіз!

XIAN - жергілікті валюталарға

Xian (XIAN) токеномикасы

Xian (XIAN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. XIAN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Xian (XIAN) туралы басқа сұрақтар

Xian (XIAN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі XIAN бағасы — 0.00721144 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
XIAN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
XIAN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00721144. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Xian үшін нарықтық капитализация қандай?
XIAN үшін нарықтық капитализация: $ 124.78K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
XIAN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
XIAN айналымдағы ұсынысы: 17.30M USD.
XIAN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
XIAN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01092697 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) XIAN бағасы қандай болды?
XIAN 0.00287465 USD ATL бағасына жетті.
XIAN үшін сауда көлемі қандай?
XIAN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл XIAN өседі ме?
XIAN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін XIAN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:41:34 (UTC+8)

Xian (XIAN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,848.51
$106,848.51$106,848.51

+1.04%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,593.63
$3,593.63$3,593.63

+0.13%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.58
$165.58$165.58

-0.69%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ChainOpera AI Логотип

ChainOpera AI

COAI

$1.0283
$1.0283$1.0283

-32.44%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,848.51
$106,848.51$106,848.51

+1.04%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,593.63
$3,593.63$3,593.63

+0.13%

Solana Логотип

Solana

SOL

$165.58
$165.58$165.58

-0.69%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3024
$2.3024$2.3024

-1.05%

DOGE Логотип

DOGE

DOGE

$0.16669
$0.16669$0.16669

-0.16%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0773
$0.0773$0.0773

+54.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1990
$0.1990$0.1990

-33.66%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03464
$0.03464$0.03464

+246.40%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000068
$0.000068$0.000068

+209.09%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007379
$0.0000007379$0.0000007379

+85.30%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1521
$0.1521$0.1521

+63.90%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001566
$0.0000000000001566$0.0000000000001566

+56.60%