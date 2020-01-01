Xenopus laevis (XENO) токеномикасы
Xenopus laevis (XENO) туралы ақпарат
Xenopus v1: A sentient memetic frog entity. The token is created through Pump.FUN: https://pump.fun/Db7ZUaWTThwZy7bVhjn5Dda8D3fbbAhihcxPV4m9pump
Xenopus laevis have been known to survive 15 or more years in the wild and 25–30 years in captivity.
Use in research:
This animal is widely used because of its powerful combination of experimental tractability and close evolutionary relationship with humans,
******One of the most significant differences between Xenopus laevis and other frogs is its genome, which is tetraploid. This means that it has four copies of each chromosome instead of the typical two (diploid). This is a result of a whole-genome duplication event.
Regenerative Capabilities:
regenerate tissues, including limbs, spinal cords, and parts of their eyes.
Xenopus laevis (XENO) токеномикасы мен бағасын талдау
Xenopus laevis (XENO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Xenopus laevis (XENO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Xenopus laevis (XENO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын XENO токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша XENO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз XENO токеномикасын түсінген болсаңыз, XENO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
