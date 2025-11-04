БиржаDEX+
XEND IT ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы XEND-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. XEND баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

XEND туралы толығырақ

XEND Баға туралы ақпарат

XEND деген не

XEND Ресми веб-сайт

XEND Токеномикасы

XEND Баға болжамы

XEND IT Логотип

XEND IT Баға (XEND)

Листингтен жойылды

1 XEND-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-11.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
XEND IT (XEND) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:41:26 (UTC+8)

XEND IT (XEND) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.50%

-11.95%

-24.00%

-24.00%

XEND IT (XEND) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде XEND мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. XEND үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, XEND соңғы бір сағатта -1.50% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.95%, ал соңғы 7 күнде -24.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

XEND IT (XEND) Нарықтық ақпарат

$ 21.37K
$ 21.37K$ 21.37K

--
----

$ 21.37K
$ 21.37K$ 21.37K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,609.924682
999,999,609.924682 999,999,609.924682

XEND IT нарықтық капитализациясы $ 21.37K, тәуліктік сауда көлемі --. XEND айналымдағы мөлшері 1000.00M, жалпы мөлшері 999999609.924682. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 21.37K.

XEND IT (XEND) Баға тарихы USD

Бүгін, XEND IT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде XEND IT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде XEND IT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде XEND IT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-11.95%
30 күн$ 0-39.25%
60 күн$ 0-31.99%
90 күн$ 0--

XEND IT (XEND) деген не

This is community tokens pushing crypto culture. Surrounding its ethos behind the famous phrase "SEND IT", Which means "to go all out or to go all in." The X is play on the roots of the token community which has spawned from the XEN world. We like to spell things with X to trademark our community influence. XEND IT is a culture meme, bringing to life a memory every crypto-bro will remember. If you have been here since the early days... you know things are better when you just XEND IT.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

XEND IT (XEND) Ресурс

Ресми веб-сайт

XEND IT Баға болжамы (USD)

XEND IT (XEND) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін XEND IT (XEND) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: XEND IT.

Қазір XEND IT баға болжамын тексеріңіз!

XEND - жергілікті валюталарға

XEND IT (XEND) токеномикасы

XEND IT (XEND) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. XEND токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: XEND IT (XEND) туралы басқа сұрақтар

XEND IT (XEND) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі XEND бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
XEND-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
XEND-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
XEND IT үшін нарықтық капитализация қандай?
XEND үшін нарықтық капитализация: $ 21.37K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
XEND үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
XEND айналымдағы ұсынысы: 1000.00M USD.
XEND үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
XEND барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) XEND бағасы қандай болды?
XEND 0 USD ATL бағасына жетті.
XEND үшін сауда көлемі қандай?
XEND үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл XEND өседі ме?
XEND биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін XEND баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 05:41:26 (UTC+8)

XEND IT (XEND) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

