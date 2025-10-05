X Trade AI ағымдағы бағасы: 0.00001027 USD. Нақты уақыттағы XTRADE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. XTRADE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!X Trade AI ағымдағы бағасы: 0.00001027 USD. Нақты уақыттағы XTRADE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. XTRADE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

X Trade AI Логотип

X Trade AI Баға (XTRADE)

Листингтен жойылды

1 XTRADE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
X Trade AI (XTRADE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:31:40 (UTC+8)

X Trade AI (XTRADE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00893922
$ 0.00893922$ 0.00893922

$ 0.00000785
$ 0.00000785$ 0.00000785

--

--

+12.95%

+12.95%

X Trade AI (XTRADE) нақты уақыттағы баға $0.00001027. Соңғы 24 сағат ішінде XTRADE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. XTRADE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00893922, ал ең төменгісі — $ 0.00000785.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, XTRADE соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде +12.95% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

X Trade AI (XTRADE) Нарықтық ақпарат

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

--
----

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

999.72M
999.72M 999.72M

999,720,234.282023
999,720,234.282023 999,720,234.282023

X Trade AI нарықтық капитализациясы $ 10.27K, тәуліктік сауда көлемі --. XTRADE айналымдағы мөлшері 999.72M, жалпы мөлшері 999720234.282023. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.27K.

X Trade AI (XTRADE) Баға тарихы USD

Бүгін, X Trade AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде X Trade AI - USD баға өзгерісі $ +0.0000009138 болды.
Соңғы 60 күнде X Trade AI - USD баға өзгерісі $ +0.0000008860 болды.
Соңғы 90 күнде X Trade AI - USD баға өзгерісі $ -0.000004359510456699887 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ +0.0000009138+8.90%
60 күн$ +0.0000008860+8.63%
90 күн$ -0.000004359510456699887-29.79%

X Trade AI (XTRADE) деген не

"Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

X Trade AI Баға болжамы (USD)

X Trade AI (XTRADE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін X Trade AI (XTRADE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: X Trade AI.

Қазір X Trade AI баға болжамын тексеріңіз!

XTRADE - жергілікті валюталарға

X Trade AI (XTRADE) токеномикасы

X Trade AI (XTRADE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. XTRADE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: X Trade AI (XTRADE) туралы басқа сұрақтар

X Trade AI (XTRADE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі XTRADE бағасы — 0.00001027 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
XTRADE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
XTRADE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00001027. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
X Trade AI үшін нарықтық капитализация қандай?
XTRADE үшін нарықтық капитализация: $ 10.27K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
XTRADE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
XTRADE айналымдағы ұсынысы: 999.72M USD.
XTRADE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
XTRADE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00893922 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) XTRADE бағасы қандай болды?
XTRADE 0.00000785 USD ATL бағасына жетті.
XTRADE үшін сауда көлемі қандай?
XTRADE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл XTRADE өседі ме?
XTRADE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін XTRADE баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:31:40 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.