X Trade AI Баға (XTRADE)
--
--
+12.95%
+12.95%
X Trade AI (XTRADE) нақты уақыттағы баға $0.00001027. Соңғы 24 сағат ішінде XTRADE мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. XTRADE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00893922, ал ең төменгісі — $ 0.00000785.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, XTRADE соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде +12.95% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
X Trade AI нарықтық капитализациясы $ 10.27K, тәуліктік сауда көлемі --. XTRADE айналымдағы мөлшері 999.72M, жалпы мөлшері 999720234.282023. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.27K.
Бүгін, X Trade AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде X Trade AI - USD баға өзгерісі $ +0.0000009138 болды.
Соңғы 60 күнде X Trade AI - USD баға өзгерісі $ +0.0000008860 болды.
Соңғы 90 күнде X Trade AI - USD баға өзгерісі $ -0.000004359510456699887 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|--
|30 күн
|$ +0.0000009138
|+8.90%
|60 күн
|$ +0.0000008860
|+8.63%
|90 күн
|$ -0.000004359510456699887
|-29.79%
"Boost your profit with X Trade AI" X Trade AI is the intelligent chatbot that filters signal from the chaos. From scanning meme trends to analyzing trading patterns, it delivers sharp insights instantly. No fluff, just fast, actionable info — so you’re never late to the next big move.
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|10-05 21:29:00
|Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
|10-05 16:10:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
|10-04 13:39:16
|Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
|10-04 11:26:38
|Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
|10-03 10:20:00
|Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
|10-03 05:17:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August
