WTF Opossum (WTFO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, WTF Opossum (WTFO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

WTF Opossum (WTFO) туралы ақпарат

WTF Opossum is a Meme token on solana Blockchain with utilities and tools for traders and token owners as well. Launched in July 2024. The project built a vote for exposure telegram bot with a leaderboard for tokens on multiple blockchains. The variety of tools contain the voting agent, contract scanner and market details checker. The $WTFO token itself was designed as a unique meme character. An opossum, the symbol of immortals. Just like opossums, WTFO is a surviver, focusing on it's utilities and the fun aspect of communities as being a real meme project.

Ресми веб-сайт:
https://wtfo.online
Whitepaper:
https://wtfo.online

WTF Opossum (WTFO) токеномикасы мен бағасын талдау

WTF Opossum (WTFO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.43M
$ 1.43M
Жалпы қамтуы:
$ 853.25M
$ 853.25M
Айналымдағы қамту:
$ 853.25M
$ 853.25M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.43M
$ 1.43M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0019441
$ 0.0019441
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00168328
$ 0.00168328

WTF Opossum (WTFO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

WTF Opossum (WTFO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын WTFO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша WTFO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз WTFO токеномикасын түсінген болсаңыз, WTFO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

WTFO бағасының болжамы

WTFO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің WTFO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.