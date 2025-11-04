БиржаDEX+
Wrapped Zedxion ағымдағы бағасы: 0.459601 USD. Нақты уақыттағы WZEDX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WZEDX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Wrapped Zedxion Логотип

Wrapped Zedxion Баға (WZEDX)

Листингтен жойылды

1 WZEDX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-3.30%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Wrapped Zedxion (WZEDX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:52:44 (UTC+8)

Wrapped Zedxion (WZEDX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

Wrapped Zedxion (WZEDX) нақты уақыттағы баға $0.459601. Соңғы 24 сағат ішінде WZEDX мен $ 0.454067 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.482119 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WZEDX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.55216, ал ең төменгісі — $ 0.223268.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WZEDX соңғы бір сағатта +0.19% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.46%, ал соңғы 7 күнде -6.31% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Нарықтық ақпарат

Wrapped Zedxion нарықтық капитализациясы $ 28.16M, тәуліктік сауда көлемі --. WZEDX айналымдағы мөлшері 61.27M, жалпы мөлшері 4512781925.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.07B.

Wrapped Zedxion (WZEDX) Баға тарихы USD

Бүгін, Wrapped Zedxion - USD баға өзгерісі $ -0.0165112917406983 болды.
Соңғы 30 күнде Wrapped Zedxion - USD баға өзгерісі $ -0.0638102674 болды.
Соңғы 60 күнде Wrapped Zedxion - USD баға өзгерісі $ -0.0366093338 болды.
Соңғы 90 күнде Wrapped Zedxion - USD баға өзгерісі $ -0.02283482139554164 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0165112917406983-3.46%
30 күн$ -0.0638102674-13.88%
60 күн$ -0.0366093338-7.96%
90 күн$ -0.02283482139554164-4.73%

Wrapped Zedxion (WZEDX) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Wrapped Zedxion (WZEDX) Ресурс

Wrapped Zedxion Баға болжамы (USD)

Wrapped Zedxion (WZEDX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Wrapped Zedxion (WZEDX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Wrapped Zedxion.

Қазір Wrapped Zedxion баға болжамын тексеріңіз!

WZEDX - жергілікті валюталарға

Wrapped Zedxion (WZEDX) токеномикасы

Wrapped Zedxion (WZEDX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WZEDX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Wrapped Zedxion (WZEDX) туралы басқа сұрақтар

Wrapped Zedxion (WZEDX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WZEDX бағасы — 0.459601 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WZEDX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WZEDX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.459601. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Wrapped Zedxion үшін нарықтық капитализация қандай?
WZEDX үшін нарықтық капитализация: $ 28.16M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WZEDX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WZEDX айналымдағы ұсынысы: 61.27M USD.
WZEDX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WZEDX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.55216 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WZEDX бағасы қандай болды?
WZEDX 0.223268 USD ATL бағасына жетті.
WZEDX үшін сауда көлемі қандай?
WZEDX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WZEDX өседі ме?
WZEDX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WZEDX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:52:44 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

