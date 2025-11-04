БиржаDEX+
Wrapped XOC ағымдағы бағасы: 0.235228 USD. Нақты уақыттағы WXOC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. WXOC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

WXOC туралы толығырақ

WXOC Баға туралы ақпарат

WXOC деген не

WXOC Токеномикасы

WXOC Баға болжамы

Wrapped XOC Логотип

Wrapped XOC Баға (WXOC)

Листингтен жойылды

1 WXOC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.233397
$0.233397$0.233397
+1.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Wrapped XOC (WXOC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:52:29 (UTC+8)

Wrapped XOC (WXOC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.222569
$ 0.222569$ 0.222569
24 сағаттық төмен
$ 0.234931
$ 0.234931$ 0.234931
24 сағаттық жоғары

$ 0.222569
$ 0.222569$ 0.222569

$ 0.234931
$ 0.234931$ 0.234931

$ 0.258007
$ 0.258007$ 0.258007

$ 0.20779
$ 0.20779$ 0.20779

+1.64%

+2.00%

-2.14%

-2.14%

Wrapped XOC (WXOC) нақты уақыттағы баға $0.235228. Соңғы 24 сағат ішінде WXOC мен $ 0.222569 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.234931 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. WXOC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.258007, ал ең төменгісі — $ 0.20779.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, WXOC соңғы бір сағатта +1.64% өзгерді, 24 сағат ішінде +2.00%, ал соңғы 7 күнде -2.14% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Wrapped XOC (WXOC) Нарықтық ақпарат

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

--
----

$ 4.06M
$ 4.06M$ 4.06M

17.40M
17.40M 17.40M

17,403,643.87888057
17,403,643.87888057 17,403,643.87888057

Wrapped XOC нарықтық капитализациясы $ 4.06M, тәуліктік сауда көлемі --. WXOC айналымдағы мөлшері 17.40M, жалпы мөлшері 17403643.87888057. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.06M.

Wrapped XOC (WXOC) Баға тарихы USD

Бүгін, Wrapped XOC - USD баға өзгерісі $ +0.00461051 болды.
Соңғы 30 күнде Wrapped XOC - USD баға өзгерісі $ -0.0134771059 болды.
Соңғы 60 күнде Wrapped XOC - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Wrapped XOC - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00461051+2.00%
30 күн$ -0.0134771059-5.72%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Wrapped XOC (WXOC) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Wrapped XOC Баға болжамы (USD)

Wrapped XOC (WXOC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Wrapped XOC (WXOC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Wrapped XOC.

Қазір Wrapped XOC баға болжамын тексеріңіз!

WXOC - жергілікті валюталарға

Wrapped XOC (WXOC) токеномикасы

Wrapped XOC (WXOC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. WXOC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Wrapped XOC (WXOC) туралы басқа сұрақтар

Wrapped XOC (WXOC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі WXOC бағасы — 0.235228 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
WXOC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
WXOC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.235228. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Wrapped XOC үшін нарықтық капитализация қандай?
WXOC үшін нарықтық капитализация: $ 4.06M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
WXOC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
WXOC айналымдағы ұсынысы: 17.40M USD.
WXOC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
WXOC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.258007 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) WXOC бағасы қандай болды?
WXOC 0.20779 USD ATL бағасына жетті.
WXOC үшін сауда көлемі қандай?
WXOC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл WXOC өседі ме?
WXOC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін WXOC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:52:29 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

